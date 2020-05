Barrichello ma már jobb versenyzőnek tartja Hamiltont Alonsónál

A Forma-1-ben állandó témát szolgáltat az, hogy kik a legjobb versenyzői a sportnak. Ayrton Senna nevét sokszor hallhatjuk minden idők legjobbjai között, akárcsak Michael Schumachert, vagy Juan Manuel Fangiót, aki szintén az aktív pálya futása alatt vált legendává.

Lewis Hamilton rövidesen minden idők legeredményesebb versenyzője lehet, mivel hat világbajnoki cím áll a neve mellett, így csak egy győzelemre van attól, hogy beérje Schumachert. A reális képet tekintve nagyon is meg lehet arra a lehetősége, hogy 7 cím fölé jusson.

Arról azonban inkább megoszlanak a vélemények, hogy Hamilton minden idők legjobbja-e. Az senki számára nem lehet kérdés, hogy a brit rendkívül tehetséges, és egy kiváló pilóta, ugyanakkor 2014 óta a legjobb autóban ül a Mercedesnél.

2016-ban azonban a csapattársa, Nico Rosberg legyőzte őt, de mindez nem törte meg, bár a visszavágó elmaradt, mivel a német visszavonult, hiába a bajnoki győzelme és az érvényes szerződése.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso már egy ideje nem tagja a mezőnynek, de sokan mondják azt, hogy ő is minden idők legjobbjai között van, aki akár 40 éves kora felett is hozná a legjobbak szintjét, még a fiatal generációk képviselői társaságában is.

Barrichello Hamilton és Alonso ellen is versenyzett a Forma-1-ben, de úgy gondolja, hogy a brit összességében jobb versenyző, miközben már az első F1-es évében felvette a harcot Alonso ellen a McLarennél, aki akkor címvédőként érkezett meg Wokingba.

„Azt hiszem, Hamilton tulajdonságai jobbá teszik őt, mint Alonso. Különösen, ha azt vesszük, amikor egymás ellen harcoltak, Lewis éppen akkor kezdte a karrierjét. Ma Hamilton jobb, mint Alonso.” - mondta Barrichello a Motorsport.com kérdésére az élő Instagram közvetítés során.

Barrichello viszont jó kapcsolatban van a spanyollal, így dicsérte is őt. „Úgy gondolom, hogy Alonso olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi azt, hogy egy jó autóval különböző módon vezessen. Ez pedig a legjobbat hozhatja ki belőle.”

„Amikor a Ferrarihoz ment, nagyon sok bizonyítékot láthattunk erre, de veszített, és elkezdett beszélni, majd nagyon furcsa helyzetek alakultak ki.” - fogalmazott Barrichello a karantén ideje alatt, várván azt, hogy minden visszatérjen a normális kerékvágásba.

