Barrichello: A Williams súlyos hibát követett el a fizetős pilóták leigazolásával

Rubens Barrichello karrierjének utolsó 2 évét töltötte a Williamsnél, 2010-ben még pozitív fellendülést ért el a csapat, miután a konstruktőri bajnokság 6. helyén végeztek, de 2011-ben az addigi történetük legrosszabb szezonja alatt mindössze 5 pontot tudtak szerezni.

A brazil pilóta 2011 végén vonult vissza, de a csapat a turbóéra kezdetét leszámítva ismét gödörbe került.

Rubens Barrichello, Williams F1 Team Fotó készítője: XPB Images

„Sajnos az utóbbi 10 évben a pénz döntött” – mondta Barrichello a Rusty’s Garage podcastben. „Ahelyett, hogy ők fizettek volna meg egy pilótát, jó ötletnek tartották, hogy egy kis pénzt szerezzenek a túléléshez.”

Barrichello szerint, ha a Williams jelenlegi helyzetét nézzük, akkor „lehet látni, hogy rossz döntéseket hoztak meg korábban.”

2014-ben a turbóéra kezdetét nagy várakozásokkal kezdte a Williams, miután 2013-ban megismételték a 2011-es történelmi mélypontot, és ismét csak 5 pontot szereztek. 2014-ben, és 2015-ben is a konstruktőri 3. helyezést szerezték meg Felipe Massával, és Valtteri Bottas-szal, azonban 2015-től ismét elkezdett visszaesni a csapat teljesítménye.

Valtteri Bottas, Williams FW37 Fotó készítője: Sutton Images

Pastor Maldonado a GP2 bajnokaként érkezett a csapathoz, de a 2012-es Spanyol Nagydíjat leszámítva csak a balesetei maradtak emlékezetesek, valamint a venezuelai állami olajmilliók. Bruno Senna szintén nem alkotott maradandót a csapatnál.

2018-ban Lance Strollal és Szergej Szirotkinnal ismét két fiatal, tapasztalatlan pilótája volt a Williamsnek. Barrichello szerint ismét az a probléma a Williamsnél, mint 2018-ban: a tapasztalat hiánya.

Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Williams Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ha a veterán pilótán múlna, ő mindig igazolna egy tapasztalt pilótát ahhoz, hogy az autót tudja fejleszteni. „Két fiatal pilóta is el tudja végezni a munkát, amikor pusztán a sebességről van szó.” Barrichello szerint azonban valakinek meg kell hoznia az autóval kapcsolatos döntéseket, a limitált tesztlehetőségek miatt.

„Innen származik az összes probléma. Csak a telemetria maradt, ami nem tudja mindig megadni a szükséges választ. A pilóta adja meg a helyes választ, és nem csak egyet, de 100-at is.”

Barrichello szerint a fiatal pilóták még nem értenek meg mindent az autó tesztelése közben. „Két fiatal pilóta azt fogja mondani, hogy az autó lassú. Néha lehet lassabb, de jobb lenne az autó, ez azonban az egész csapatot rossz irányba viheti el.”

Race winner Pastor Maldonado, Williams FW34 celebrate Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

A 2011-es autóval Barrichello is csak 4 pontot tudott szerezni az utolsó szezonja során, de az év során folyamatosan segített a 2012-es autó elkészítésében is, amely végül 76 pontot, és egy győzelmet is szerzett Pastor Maldonadoval.

„Nehéz volt, hogy nem ülhettem az autóban, különösen, amikor megnyerték a Spanyol Nagydíjat” – ismerte el Barrichello.

