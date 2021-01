Barcelona meghosszabbította a szerződését a Forma-1-gyel, de csak 1 évre

Amellett, hogy a Vietnámi Nagydíj helyén keletkezett egy szabad dátum a versenynaptárban, a Spanyol Nagydíj is csak kérdőjellel került be oda, miután érvényes szerződéssel még nem rendelkezett a pálya.

A Circuit de Catalunya most bejelentette, hogy hivatalosan is meghosszabbították a pálya szerződését, így a 65. alkalommal is megtartják a Spanyol Nagydíjat, immár sorozatban a 31. alkalommal a katalán pályán.

A bejelentésben nem esik szó a 2021-es téli tesztekről, amelyeknek Barcelona a hagyományos otthona, de az Ausztrál Nagydíj elhalasztásával valószínű, hogy logisztikai szempontokból azt átteszik a szezon első futamának otthont adható Bahreinbe.

Az utóbbi időben sokat kritizálták a katalán aszfaltcsíkot, amelyen szinte lehetetlen előzni, ráadásul az FIA a Dorna Sportsszal együtt átalakítja az éles 10-es kanyart is, ami eddig is a pálya egyetlen élesebb előzési pontja volt.

A pálya tulajdonosai azt is kijelentették, hogy ez a rövid megállapodás csak a kezdet, és egy újabb hosszútávú megállapodás megkötésén dolgoznak. Az alkupozíciójukat nagyban erősítheti Fernando Alonso visszatérése, és Sainz ferraris igazolása, ami ismét fellobbanthatja az F1 iránti szenvedélyt az országban.

