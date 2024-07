Bár állítólag nem ezen múlt, a Red Bull mégis eltiltja Verstappent a késői szimulátorozástól

A világbajnoki címvédő a futamot megelőzően hajnali 3-ig volt fent, mivel a Team Redline színeiben indult a virtuális spái 24 órás viadalon. Bár a csapata győzni tudott, de a valóságban eközben gondjai voltak a Magyar Nagydíjon, hiszen végig frusztráltan és ingerülten versenyzett, veszekedett a versenymérnökével, és még Lewis Hamiltonnal is ütközött.

Ettől függetlenül az Emilia-Romagna Nagydíj idején például sikeresen tudta ötvözni a két dolgot, amiért sok dicséretet is kapott, mondván, hogy mennyire szenvedélyesen szereti a versenyzést, legyen szó az F1-ről vagy a virtuális világról.

A hungaroringi viadal után azonban már sok kritikát kapott, és egyesek annak tudták be a futam alatt mutatott idegességét, hogy talán nem aludt eleget az éjszaka a szimulátoros tevékenysége miatt. Marko most ennek kapcsán elmondta, Verstappen beleegyezett abba, hogy a jövőben nem fog ehhez hasonló dupla kihívást vállalni.

„Verstappen eléggé sértődős hangulatban volt ezen a hétvégén, és természetesen nem kellett sok idő, mire jöttek a kritikák, ami nem is csoda, hiszen a fél éjszakát szimulátorozással töltötte. Azt viszont el kell mondanom, hogy Imolában is csak hajnal három után feküdt le, majd megnyerte a nagydíjat. Maxnak mások az alvási szokásai, és most is hétórát tudott aludni” – írta Marko a Speedweeken vezetett rovatában.

„A magyar hétvégén csak azért szimulátorozott éjszakába nyúlóan, mert az egyik csapattársa nem tudott részt venni a versenyen. Ettől függetlenül megegyeztünk abban, hogy a jövőben nem fog sor kerülni hasonlóan késői szimulátoros etapokra.”

Hogy a valóságban mennyire játszott szerepet Verstappen szimulátoros kalandozása a gyengébb futamában, azt nem fogjuk megtudni, mindenesetre azért jelzésértékű, hogy a jövőben már nem fog bevállalni ehhez hasonló kettős elköteleződést.

A holland pilótának most talán össze kell kicsit szednie magát, ami viszont nem lesz könnyű, ha Belgiumban büntetést kap...