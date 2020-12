Bár a Red Bull nyerte a szezonzárót, mégis a Mercedes nevet utoljára

Miután a Mercedes csapata az utolsó futam leintését követően kitette Twitterre, ahogyan a két autójuk a célegyenesben égeti a gumit, a kommentek között megjelent a rivális Red Bull is.

Év elején még a „rózsaszín Mercedestől” volt hangos az F1-es paddock, ezt pedig nem felejtette el mindenki. A csillagosok az eredeti fánkozós videóhoz a következőt írták: „Melegen szolgáljuk fel őket! Néhány friss fánkkal küldjük nyugdíjba a W11-et!” – állt a bejegyzésben.

Erre aztán érkezett a Red Bull, akik poénkodva beszóltak kicsit a Racing Pointnak: „Nyugdíjba? A 2021-es autótok készen áll az átvételre, Racing Point!”

Ezzel persze arra utaltak a bikások, hogy a silverstone-i alakulat a 2019-es Mercedest használta fel az idei autójuk alapjául, és emiatt is voltak ilyen sikeresek idén, szóval most mehetnek a 2020-as gépükért is.

A Red Bullnak egyébként lehetett oka az ilyesféle szórakozásra, hiszen remek teljesítménnyel húzták be az év utolsó versenyét Abu Dhabiban. Verstappen dominálta a futamot, Alex Albon pedig negyedik lett.

A gond csak az, hogy mindig az év második felében lendülnek bele igazán a küzdelembe, addigra viszont a Mercedes már akkora előnyre tesz szert, hogy azt nem tudják behozni. Így hát a fentebbi beszólást nem hagyhatta annyiban a bajnokcsapat.

Matt Gallagher a WTF1-től szintén becsatlakozott, és megjegyezte, hogy a Red Bullnak hamarabb kellett volna kommentelnie, mert akkor betehette volna azt is a videójába. Ennél nem is kellett több a Mercedesnek, akik „keményen” visszavágva megjegyezték: „A Red Bull megint későn reagált.”

Ezzel pedig vége is lett a Twitter-háborúnak, amelyet ezzel az végső megjegyzéssel biztosan a Mercedes nyert meg, még ha az utolsó versenyen nem is övéké lett az első hely. A Red Bull szép beszólással tört borsot a Racing Point orra alá, de aztán a bajnokok lecsapták a magas labdát, így ők nevethettek utoljára.

