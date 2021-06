Bántalmazott kisfiú mellett állt ki a McLaren

Luis története édesanyja által vált ismertté, aki egy fotót tett közzé a fiával szembeni bántalmazást követően, ami Luissal szemben zajlott.

A szövegből kiderült, hogy a 10 éves kisfiú nagy McLaren-rajongó, az őt inzultálók mclarenes sapkáját is elvették tőle az eset során. Az édesanyja által közölt tweet a McLaren versenyzőihez is eljutott, Daniel Ricciardo pedig üzenetet is küldött.

„Sajnálattal hallom a történteket, de ne aggódj miatta, haver! Az ilyen dolgok megerősítenek. Ne feledd, igazából bántalmazók azok, akik gyengék. Adok neked egy új sapkát, és már cuccokat. Fel a fejjel, kishaver” – írta Ricciardo.

A McLaren hivatalos Twitter-fiókja szintén reagált a történtekre, és fogalmazott meg véleményt a bántalmazással kapcsolatban.

„Mindenkinek, aki szurkolt ennek az erős fiatalembernek, üzenjük, hogy Lando Norrissal és Daniel Ricciardóval egyetemben gondoskodni fogunk róla. Minden erőnkkel a bántalmazás ellen vagyunk” – fogalmaztak.

