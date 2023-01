Banánnal is megdobálták gyerekkorában a faji jelzőkkel bántalmazott Hamiltont

Lewis Hamilton gyakran merít erő a nehéz gyerekkorából, a Stevenage-ben született pilóta a nemzeti gokartbajnokságokban is csak úgy tudta megvetni a lábát, hogy édesapja három állást vállalt egyszerre.

„Az iskolás éveim voltak életem talán legtraumatikusabb és legnehezebb része” – mondta Hamilton az On Porpuse podcastben.

„Már hatéves koromban is piszkáltak, abban a bizonyos iskolában hárman voltunk színesbőrűek, és a nagyobb, erősebb, másokat terrorizáló gyerekek gyakran kipécéztek maguknak.”

Hamilton azt is hozzátette, hogy nehezen illeszkedett be, miután a „félvér” jelzőt is ráaggatták.

„Nagyon nehéz volt együtt élni azzal, hogy nem tudod, hova is tudnál igazán beilleszkedni. Történelem órán egyetlen színesbőrű emberről sem tanultunk, és azon gondolkodtam, hogy mégis hol vannak azok, akik úgy néznek ki, mint én?”

„Középiskolában 6-7-en voltunk színesbőrűek 1200 diákból, de hármunkat mindig az igazgató elé küldtek, aki különösen rám volt szállva. Úgy éreztem, hogy az árral szemben úszok, mert a rendszer ellenem van.”

„Sok dolgot elfojtottam, mert úgy éreztem, hogy nem állhatok a szüleim elé azzal, hogy az N-betűs szót mondták rám, vagy megvertek az iskolában, mert nem akartam, hogy apám azt higgye, nem vagyok elég erős.”