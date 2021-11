Baljós árnyak – Hill szerint nem jók a Mercedes kilátásai

Hiába sikerült szombaton kisajátítaniuk az első sort, a mexikói versenyhétvége összességében mégsem volt sikeres küldetés a Mercedes számára. Max Verstappen ugyanis könnyedén nyert, és tovább növelte bajnoki előnyét, miközben a Red Bull is egyetlen pontra közelítette meg ellenfelét a konstruktőrök között.

Mivel most a holland versenyző és társai oldalán van a lendület és látszólag a jobb autó is, 1996 világbajnoka szerint talán már nem sok remény maradt arra, hogy Hamilton megnyerje a nyolcadik címét.

„Most már nagyon kétségbeesettnek tűnik a Mercedes szempontjából, nem igaz? Nemrég beszéltünk Totóval, és ilyenkor nehéz mit mondani. Még sosem voltak olyan helyzetben a turbó-hibrid érában, hogy a bajnokság végén úgy tűnt, veszíteni fognak” – mondta Hill a Sky Sports műsorában a leintés után.

Miközben a rajtnál kicsúszott a kezükből az irányítás, és Verstappen ugrott az élre remek kifékezésének köszönhetően, Hamilton a verseny legnagyobb részében nem is rá figyelt, hanem a mögötte érkező Sergio Perezre.

A mexikói pilóta ugyan lassan kezdte az évet, a szezon közepén pedig hullámvölgybe került, mostanra kimászni látszik belőle, hiszen az utóbbi három futamon rendre dobogóra állt, és némileg bele is tudott szólni a győzelem sorsába, még ha közvetett módon is. Hill pedig ezt is problémának látja a Mercedes szempontjából.

„Van egy újabb gondjuk, ugye? Checo megérkezett. Formában van. Most szó szerint az a helyzet állt elő, hogy Lewisnak Max helyett arra kellett koncentrálnia, hogy maga mögött tudja tartani a Red Bull másik versenyzőjét.”

Bárhogy is próbálja mindenki tagadni, az idény végének közeledtével a nyomás egyre csak nő, az idő pedig fogy, így ha Hamilton és a Mercedes valóban meg akarja tartani a trónt, akkor a birodalomnak muszáj lesz visszavágnia.

