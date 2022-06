Baku szerint nem probléma, hogy ütközik az F1-es időmérő és a Le Mans rajtja

A szokásostól eltérő bakui F1-es menetrendben helyi idő szerint este 6 órától rendezik majd a 2022-es Azeri Nagydíj időmérőjét, tehát magyar idő szerint délután 4 órától. Ez az időpont azonban nem csak nálunk, de Európa legnagyobb részében ütközik a 2022-es Le Mans-i 24 órás viadal rajtjával, amit szintén délután 4 órakor indítanak majd útnak.

A Motorsport.com kérdésére azonban Arif Rahimov, a nagydíj főszervezője elmondta, hogy szerinte pont van elég átmenet ahhoz, hogy a motorsport rajongók mindkét eseménybe belenézhessenek.

„Le Mans legfontosabb pillanata a rajt, de az F1-es időmérő legfontosabb időszaka az időmérő vége, szóval szerintem a TV-s közönség mindkét eseményt meg tudja nézni.”

Az FIA új alelnöke, Robert Reid nemrég leszögezte, hogy a jövőben nem szabad ütköznie Le Mans-nak az F1-es versenynaptárral, de Rahimov szerint erről még nem tárgyaltak velük.

„Rengeteg tényezőt kell figyelembe vennünk a menetrend kialakításánál, a saját dolgaink mellett például az F2-es versenyt is meg kell tartanunk szombaton. Nem nagyon tudjuk pakolgatni az eseményeket.”

„Akkor azonban sokkal csalódottabb lennék, ha a Le Mans kezdete pont az időmérő végével esett volna egybe, így szerintem lesz ideje a nézőknek arra, hogy átváltsanak az időmérőre.”

Az F1 végre azon is gondolkodik, hogy a futamokat földrajzi elhelyezkedésük szerint csoportosítsák, ami azt is jelenti, hogy az idei Baku-Montreal duplahétvége nem ismétlődne meg.

Rahimov szerint azonban az időjárási körülmények nem csak Kanada, de ők sem tudnák áthelyezni júniusról a versenyüket.

„Nagyon rossz volt, amikor korábban áprilisban tartottuk a versenyünket. Gyakorlatilag három hónappal a verseny előtt meg kell kezdenünk az előkészületeket, téli időjárás mellett azonban ez elképesztően nehéz.”

„Arról nem is beszélve, hogy idén áprilisban is szeles, esős, hideg időjárás volt, mi pedig megtelt lelátókat akarunk látni. Nagyon örülünk a júniusi időpontnak, és szeretnénk meg is tartani azt.”