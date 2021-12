Bajnokesélyes csapathoz szerződne a Williamstől Jánvári Zsolt

Jánvári Zsolt 2016-ban kezdett el dolgozni a Williamsnél a Forma-1-ben, majd egy rövid Haasos kitérőt követően 2019-ben tért vissza a grove-i alakulathoz, ahol rendszertechnikusként helyezkedett el.

A szezon előtt Zsolt az oldalunknak adott interjújában elárulta, hogy jó érzései vannak a szezonnal kapcsolatban, a megérzései pedig nem is csaltak: Nicholas Latifi és George Russell a Hungaroringen nyitotta meg a Williams idei pontszerzési sorozatát, a patinás alakulat pedig végül a 8. helyet szerezte meg a konstruktőri bajnokságban.

Zsolt azonban úgy érzi, hogy a karrierjének szempontjából jelenleg zsákutcát jelent a Williams, mivel „legalább 3-4-5 év” kell még nekik ahhoz, hogy beleszólhassanak az élmezőny küzdelmeibe, ő pedig világbajnokságot szeretne nyerni, ezért felbontotta a szerződését velük, árulta el az M4 sporthíradójában.

Amiatt azonban nem aggódik, hogy nem talál majd magának állást továbbra is a Forma-1 világában, amiért a költségsapkát és a nagyon hosszúra nyúlt versenynaptárat teszi felelőssé:

„Az a célom most, hogy januárra nagyon jó pozícióba kerüljek a piacon, olyanba, hogyha valakinek kellek, akkor egy héten belül tudjak kezdeni. Januárban nagyon sokan fogják otthagyni a sportot, személyes ismerőseim közül is, mert túl sok.”

„A költségsapka technikailag egy nagyon jó dolog, de ez a technikai személyzetre is rányomja a bélyeget. Ugye az volt a terv, hogy majd lesznek B-csapatok (mérnökgárdák), de nem lesznek, mert az is pénzbe kerül, és mivel spórolni kell, a pénzt az autóra kell költeni, nem a személyzetre. Ezért arra jutott minden csapat, hogy a jelenlegi személyzetnek kell majd a 23 vagy még több versenyt megcsinálnia. Ezért döntöttem én is úgy, hogy akkor előre, mert a kb. 25 versenyt csak akkor van értelme végigcsinálnom, ha reális esélyünk van arra, hogy győzünk.”

A Zsolt által is leírt jelenség minden egyes csapatot érint jelenleg, különösen a „kicsiket”. Nyikita Mazepin a Brazil Nagydíj után árulta el, hogy szomorú, amiért rengetegen távoznak a szerelői közül, mivel a minden korábbinál hosszabb versenynaptárat és a triplahétvégék sorát már nem bírják, édesapja, Dmitrij be is jelentette, hogy extra erőforrásokat fog mozgósítani annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő feltételeket a csapat munkatársainak a maradáshoz.