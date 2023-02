Verstappen az élen az első bahreini tesztnapon, hatalmas csapathiba után Alonso a második!

A kifejezetten mozgalmas délelőtt után a tesztnap délutáni etapja meglehetősen lassan indult be: az első bő 10 percben senki nem ment a pályára, majd Verstappen indította a sort – a holland volt az egyetlen, aki végigcsinálta a napot, a többiek féltávnál átadták a kocsit a csapattársuknak.

Pár perccel Verstappen után Sainz és De Vries is kihajtott a pályára, előbbi egy nagy aero rácsot, utóbbi fow viz festéket „cipelt” az autóján. Sargeant és Alonso is kijött, a kétszeres világbajnok viszont rögtön visszajött a bokszba, és a kocsi hátulján kezdtek dolgozni a szerelők.

Magnussen és Ocon is elhagyta a pályát, előbbi hasonló gondokkal küzdött, mint délelőtt Hülkenberg. Az Alpine a tükrét akarta elhagyni, az Aston Martin pedig a kerékcsere-szimuláció közben törte meg Alonso padlólemezét, ami miatt újra a garázsban kellett vesztegelnie a spanyolnak.

Az újonc Sargeant is felfedezte, milyen az élet a pálya határain kívül, miközben 3 órával a tesztnap vége előtt továbbra is a Verstappen, Sainz, Albon hármas állt az élen, mivel a délutáni köridők elmaradtak a délelőttiektől.

A Williams különösen nehezen vezethető autónak bizonyult, Sargeantnak szinte minden kanyarban ellenkormányoznia kellett. Hasonlóan nehéz napja volt a Haasnak is, Hülkenberg után Magnussen is számos szett gumit fékezett el.

Közel egyórás várakozás után Fernando Alonso ismét pályára vihette az Aston Martint, egy erős első szektor után azonban több apró hiba is jelezte, hogy a kétszeres világbajnok még nem vált eggyé az új autójával.

A nap legnagyobb vesztese azonban így sem az Aston Martin volt, hanem a McLaren: a brit csapatnak problémái adódtak az első gumik fölé hajló terelőelemekkel, amelyek megadták magukat a bahreini pálya jelentette terhelésnek. A csapat ragasztószalaggal próbálta rögzíteni a hibás elemet, ez azonban rendkívül időigényes javításnak bizonyult, így 2 óra alatt csak 5 kört teljesíthetett Lando Norris.

Az időközben sötétbe boruló - és ezzel a jövő heti futamon várható körülményekre hűvösödő - elhozta a hosszabb etapokat a C3-as keverékeken, az időkben sok változás nem következett be, Logan Sargeant kezdett csak feljebb lépni a rangsorban, még Albont is megközelítette kicsivel több, mint fél másodpercre.

Nagyjából egy órával a vége előtt elkezdtek magukra találni az első tesztnap délutáni etapjának pechesebb versenyzői, Lando Norris a 8. helyig ugrott előre, de az igazán nagyot Fernando Alonso ugrotta, aki ugyanolyan keverékeken mindössze 29 ezredmásodperccel futott rosszabb időt, mint Max Verstappen - mögöttük Charles Leclerc jött fel a negyedik helyre.

Az utolsó fél órában mindenhol a versenyszimulációk voltak főszerepben, így az egyetlen igazán jelentős esemény az volt, hogy Max Verstappen átlépte a 150 megfutott kört - azaz többet futott, mint két Bahreini Nagydíj egymás után.

A végén még Norris jött fel az ötödik helyre, Verstappen és Alonso mögött az egymást pár ezredmásodpercre követő két Ferrari, majd ő lett leintve a top ötben, mögötte Hamilton és Alex Albon zárta a napot. A teljes eredménylistát alább látjátok, élő közvetítésünket itt tudjátok visszaolvasni.