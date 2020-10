Bahrein nyithatja majd a 2021-es szezont?

A Forma–1 elnök-vezérigazgatója, Chase Carey ezen a héten mondta azt, hogy a sport már közel van ahhoz, hogy egy „viszonylag normális” versenynaptárat véglegesítsen a következő évre, melyben ismét globálisabbá válik a sportág.

Az FIA még nem adott ki semmilyen hivatalos előzetes naptárat, de egy „tervezet” már megjelent az internet berkein belül, és ezt közölte az F1i.com hírportál. Ez alapján a következő idény tehát Bahreinben venné kezdetét március 14-én, és lehetséges, hogy a téli tesztekre is ott kerülne sor.

Ausztrália ezzel szemben egészen októberre csúszna, ezt azonban az ország jelenlegi utazási és a határokra vonatkozó korlátozásai igazolnák, melyekről egyelőre nem lehet tudni, hogy meddig fognak tartani.

Vietnám és Hollandia ismét esélyt kapna a versenyrendezésre, Németország és Brazília azonban talán nem túl meglepő módon kiesnének a sorból. Az F1 ismét meghódítaná az amerikai kontinenst, mivel Austinban és Mexikóvárosban is lenne nagydíj a szokásos novemberi időpontban.

Egy másik változás, amelyről már szintén szóltak hírek korábban, az lenne, hogy bekerülne a naptárba a Szaúd-Arábiában megrendezett futam. A helyszín elvileg Dzsidda városa lenne, és a viadalt közvetlenül a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíj előtt rendeznék meg.

Saudi Arabia flag Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ezen nem hivatalos előzetes naptár szerint a mezőny jövőre nem térne vissza az idén a járvány miatt bekerült pályákra, tehát Mugellóba, a Nürburgringre, Portimaóba, Imolába és Törökországba.

Az év további része a már megszokottak szerint alakulna, vagyis a legtöbb európai helyszín marad, beleértve természetesen Magyarországot is. Visszakerül Monaco, a Kanadai Nagydíj, Kína, valamint a többi ázsiai helyszín, így Szingapúr és Japán is. Ezek alapján 22 futamos lenne a 2021-es év.

Ezen információkat azonban nem kell még készpénznek venni, könnyen lehet, hogy komolyabb változásokra is szükség lesz, arról nem is beszélve, hogy a vírus sajnos még mindig nem tűnt el, így az is előfordulhat, hogy jövőre sem kapunk teljes versenynaptárat.

Így festene a 2021-es naptár az F1i szerint:

1 Bahrain GP (Bahrain) 14 March 2 Vietnam GP (Hanoï) 28 March 3 China GP (Shanghaï) 11 April 4 Azerbaijan GP (Bakou) 25 April 5 Dutch GP (Zandvoort) 2 May 6 Spanish GP (Barcelona) 9 May 7 Monaoc GP (Monte-Carlo) 23 May 8 Canadian GP (Montreal) 6 June 9 Austrian GP (Spielberg) 20 June 10 French GP (Paul Ricard) 27 June 11 British GP (Silverstone) 11 July 12 Hungarian GP (Budapest) 25 July 13 Belgium GP (Spa) 29 August 14 Italian GP (Monza) 5 September 15 Russian GP (Sotchi) 19 September 16 Singapour GP (Marina Bay) 26 September 17 Japanese GP (Suzuka) 10 October 18 Australian GP (Melbourne) 24 October 19 US GP (Austin) 7 November 20 Mexican GP (Mexico) 14 November 21 Saudi Arabian GP (Jeddah) 28 November 22 Abu Dhabi GP (Yas Marina) 5 November

