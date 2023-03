Alonso 5 ezreddel Verstappen előtt a bahreini FP3-on!

Napos időben vette kezdetét a Forma-1-es Bahreini Nagydíj harmadik szabadedzése. A szombati nap egyik legfontosabb kérdése, hogy fenn tudja-e tartani a jónak tűnő formáját az Aston Martin – a második szabadedzésen Fernando Alonso volt a leggyorsabb.

Az első percek csendesen teltek, előbb Norris, aztán Hülkenberg jött ki a pályára, majd beindult az élet az FP3-on. A Mercedesek a lágy gumikkal álltak az élre Hamilton, Russell sorrendben.

A német istálló versenyzői nem sokáig tarthatták meg a két vezető pozíciót, előbb Leclerc, majd Sainz jött be a második helyre, majd az edzés harmadához érve Alonso vette át a vezetést, közel 4 tizedet adva Hamiltonnak.

Ebben a stádiumban a mezőny összes tagja a lágy gumikon futotta meg a leggyorsabb körét, csak négy kivétel volt: a két Red Bull a kemény, a két Haas a közepes gumikon volt kint, de Verstappen így is ott volt az ötödik helyen, szűk 6 tizedre Alonsótól.

Az FP3 felénél Alonso, Hamilton, Sainz, Leclerc, Verstappen, Ocon volt a sorrend, a Red Bull hollandja arra panaszkodott, hogy nincs tapadás, míg Gasly azt közölte a csapatával, hogy alulkormányozott a kocsi.

Verstappen be is jött a bokszba, és az RB19-es oldalszekrényénél sürögtek-forogtak a szerelők, aztán Alonso is bejött a bokszba, neki a kocsija elején dolgozott újdonsült csapata.

Amikor már csak bő negyedóra volt hátra, Stroll jött be az első helyre, 2 tizeddel verte meg Alonsót, Csou pedig a harmadik helyre jött be a friss lágyakon. A másik Alfa-pilóta, Bottas egy elfékezés miatt hagyta el a pályát.

A két Mercedes kijött egy újabb gyors körre a friss lágyakon, és át is vették a vezetést Hamilton, Russell sorrendben, előbbi 1:32.5-öt futott. Az utolsó percekben aztán még sok gyors kör jött, így a top 3-on kívül zártak Hamiltonék.

Az FP3-on végül Alonso zárt az élen, 5 ezreddel előzte meg Verstappent, majd Perez, Hamilton, Leclerc, Russell, Stroll és Sainz következett. A Forma-1-es program 16 órakor folytatódik az időmérő edzéssel, tartsatok akkor is velünk!

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Fernando Alonso 13 1'32.340 210.994 2 Max Verstappen 13 1'32.345 0.005 0.005 210.982 3 Sergio Perez 12 1'32.446 0.106 0.101 210.752