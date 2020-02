Bahrein és Vietnam erősebb reakciója a koronavírusra: mi lesz az F1-es nagydíjakkal?

A Földön egyre több ország küzd a koronavírussal, mely hosszú hetek óta szedi az áldozatait, és még mindig nem sikerült megállítani. A helyzet egyre csak nyomás alá helyezi a különböző országok vezetőit, miközben Európában Olaszország nagyon is érintetté vált.

Még több F1 hír: BRÉKING: Alonso ismét a McLarennel próbál rajthoz állni az Indy 500-on

A hu.motorsport.com nemrég arról írt, hogy minden motorsportos eseményt felfüggesztettek március első napjáig, ami nyilván kitolódhat, ha a vírust nem sikerül visszaszorítani. Az olaszok jelenleg is minden erejükkel azon vannak, hogy az országban lévők a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.

Ez nyilván a Forma-1 eseményeire is erős hatással lehet, különösen azok után, hogy Olaszországban székel a Ferrari, az AlphaTauri és a Pirelli is. Mindez azonban csak a probléma egyik része, hiszen 22 nagydíjhelyszínről beszélünk, és a Kínai Nagydíjat ideiglenesen már elhalasztották.

Az első nagydíj Ausztráliában kerül megrendezésre a következő hónapban, és Melbourne-ben minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek. Az ausztrálok nagyon szorosan figyelik az eseményeket, miközben az ország egész területén 22 esetről számoltak be. Bár az érintettek többsége Kínában van, a vírus egyre több országban okoz problémát.

Vietnamese GP pit building Fotó készítője: Vietnam Grand Prix Corporation

A Vietnami Nagydíj az első ilyen eseményére készül a Forma-1-ben, ráadásul egy teljesen új pályával. Korábban a szervezők azt mondták, nem tervezik elhalasztani a nagydíjukat, de egy ideje már tudhatjuk, hogy 40 kilométerre a rendező Hanoitól karantén alá helyeztek egy települést.

Friss hír, hogy a koronavírus miatt elhalasztották a tollaslabda olimpiai selejtezőjét, amiről a Reuters hírügynökség is beszámolt. A hírt maga a Tollaslabda Világszövetség erősítette meg. Az influenzához hasonló betegség már 80 ezer embert fertőzött meg, és több mint 2600 halálos áldozatról tudunk Kínában, valamint közel 30 országba jutott el a vírus.

A verseny eredetileg március 24. és 29. között került volna megrendezésre, de azt június első hetére tették át. Nos, ha megnézzük a dátumot, akkor láthatjuk, hogy a selejtezőt és az F1-es Vietnami Nagydíjat mindössze 1 (!) hét választja el egymástól. Ez pedig újabb kérdéseket vethet fel.

Időközben Vietnam drasztikusabb lépésekre szánta el magát, és a VnExpress jelentése szerint azokból az országokból, ahol megjelent a vírus, egy ember sem léphet be az ázsiai országba. Ezt maga a miniszterelnök, Nguyen Xuan Phuc közölte.

Hanoi circuit construction Fotó készítője: Vietnam Grand Prix Corporation

Olaszország mellett már Dél-Korai és Irán is érintett ebben a problémában, ahol újabb betegekről számoltak be. Vietnam eddig pozitív eredményeket ért el a vírus elleni küzdelemben, de az a következő szakaszába lépett és a világ más részein is felütötte a fejét, valamint kiszámíthatatlanul terjed.

Azokat, akik állami ügyekben vagy kizárólagos ügyekben kell belépniük Vietnamba, a kormány felkéri őket, hogy kövessék az ország egészségügyi nyilatkozatának eljárását, és 14 napig maradjanak karanténban. Nyilvánvalóan ez a Forma-1 esetében igencsak nehezen lenne megoldható, ami nemcsak a csapatokat, de a külföldi rajongókat is érinti.

Azok, akik egy járványmentes területről érkeznek, egészségügyi nyilatkozatot kell benyújtaniuk, és alá kell vetniük magukat a Vietnamba való belépéskor szükségesnek ítélt vizsgálatoknak, eljárásoknak. A külügyminisztérium a maga részéről pedig felszólította a vietnami polgárokat, hogy ne utazzanak el az érintett területekre, és ha az utazás mégis elkerülhetetlen, akkor karanténba kell vonulniuk.

Darks skies after rainfall in Bahrain Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Vietnam után Bahrein is reagált, mely ugyancsak az F1-es naptár első felében kapott helyet. Történetesen március 22-én kerülne megrendezésre a futam, közvetlen az évadnyitó ausztrál futam után. Az ország döntése értelmében 48 órára felfüggesztették a Dubaiból és Sharjahból érkező járatokat.

A döntés pedig azonnali hatállyal lépett érvénybe. A bahreini hírszolgálat tájékoztatása szerint jelenleg 23 koronavírussal fertőzött személy van az országban. A híradások arról is szólnak, hogy Bahrein két hétre minden iskolát bezárt.

Ez a probléma is érintheti az F1-es csapatokat, akik közül a többség Európában él, így az FIA és a Liberty Media is előtt minden eddiginél nagyobb kihívás várhat. A vírus terjedése pedig kiszámíthatatlan, és az ilyen események hatalmas tömegeket mozgatnak meg.

Egy kulisszák mögötti videó, ami megmutatja, hogy a matricázás mennyire fontos a Forma-1-ben, elsősorban a szponzorok miatt. Egy kis érdekesség az olaszoktól.