„Azt hiszem, Fernando mondta korábban, hogy az F1-ben nincsenek csodák”

A Forma-1-es előszezoni teszten az Aston Martin biztató teljesítményt nyújtott azt követően, hogy Felipe Drugovich alatt szinte rögtön megállt az autó az első körben. Általános vélemény a bokszban, hogy a Fernando Alonso vezette istálló nagyot lépett előre.

A spanyol ugyanis a 2. és a 3. helyet is megjárta az egyes tesztnapok során, ráadásul elég sok kört belepakolt a gyártó 2023-as autójába. Kevin Magnussen szerint az Aston rövid és hosszú távon is jól muzsikál, és ezen a véleményen van Mike Krack is, aki azért igyekezetten visszafogottan értékelni a teszten mutatott teljesítményüket.

„Hogy őszinte legyek, szerintem egy ilyen teszten nagyon-nagyon nehéz megfelelő következtetést levonni. Mondok egy példát. Tavaly voltunk negyedikek és tízedikek is a három nap alatt, és most nagyon hasonlónak tűnik a helyzet.”

„A versenyen pedig már a Q1-ben kiestünk. Szóval ez megmutatja, hogy egy ilyen teszt mennyire sokat mutathat arról, hol állsz” – tette hozzá Krack az erőviszonyokat vizsgálva.

„Szóval azt hiszem, számunkra nem szabad elveszítenünk a céljainkat. A célunk az volt, hogy előrelépést tegyünk az autó teljesítményében, a csapatban. És ez továbbra is a célunk marad. Hogy sikerül-e vagy sem, azt majd a jövő héten meglátjuk.”

Az Aston Martin csapatfőnöke azonban úgy véli, hogy a 2023-as konstrukció jól mozgott a hosszú etapokon, bár azt is hozzátette, hogy a pályaviszonyok is ideálisak voltak a jobb teljesítményhez.

„A versenyszimuláció határozottan nem volt rossz” – folytatta Krack. „De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a pálya körülményei igazán jók voltak. Rengeteg gumit használhattunk, és más csapatok is sokszor új gumikkal mentek, szintén lágy gumival.”

„Azt hiszem, Fernando mondta korábban, az F1-ben nincsenek csodák” – zárta le a gondolatait a szakember, akinek törhet a feje Lance Stroll pótlásával kapcsolatban, aki továbbra sem biztos, hogy rajthoz tud állni a szezonnyitón.

