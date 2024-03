"Azonnali tűzszünetet" - Lewis Hamilton felszólalt az izraeli-palesztin konfliktus ellen

Izrael azután küldött katonákat a Gázai-övezetbe, hogy a Hamász által vezetett palesztin fegyveres csoportok tavaly októberben onnan kitörve támadást indítottak a környékbeli katonai bázisok és települések ellen. Az incidensnek kb. 1200 áldozata van, a fegyveresek pedig 250 túszt ejtettek. Ez volt az ország ellen elkövetett legsúlyosabb hasonló támadás.

Izrael megtorlásként hadműveletet indított Gázában, az övezet egészségügyi minisztériuma szerint eddig több mint 28 ezer ember vesztette ebben életét, többségük civil. Emellett a 2,2 millió gázai lakos túlnyomó többségének el kellett hagynia otthonát a folyamatos bombázás közepette, mely a terület infrastruktúrájában is hatalmas pusztítást végzett és az ENSZ szerint már éhínség is fenyeget az övezetben.

Hamilton, akinek csak Instagramon 36 millió követője van, az erőszak beszüntetését és a túszok szabadon engedését követelte: „Szeretetet és támogatást küldök Palesztina népének, akik ezt a szent időszakot a veszély, a halál és szívfájdalom árnyékában töltik.”

„A hónapban, ami a területen annyi embernek szent, mindannyiunknak állandó tűzszünetet és a túszok szabadon engedését kell követelnünk, hogy a családok újra együtt lehessenek és megszabaduljanak a pusztítás és erőszak folyamatos fenyegetésétől. Azonnali tűzszünetet!” – írta.

Az FIA tavaly óta tiltja, hogy a versenyzők a versenyhétvégéken politikai állásfoglalásokat tegyenek, interjúkban, kérdésekre válaszolva és a közösségi médiában azonban továbbra is megtehetik ezt. Hamilton a Save the Children nevű emberi jogi szervezet egy posztját is megosztotta, mely szerint minden harmadik, két évnél fiatalabb gázai gyermek „súlyosan alultáplált” és halálos veszélyben van.

Daniel Ricciardo, RB, Sisaktervezés az Ausztrál GP-re Fotót készítette: Daniel Ricciardo

Ugyanezt a szervezetet támogatja majd Daniel Ricciardo is a hétvégi Ausztrál Nagydíjon. Az RB versenyzője a fent látható, különleges, egy rajongó által tervezett sisakot fogja viselni a versenyen, melyet a futam után elárverez, az ebből befolyó összeget pedig a Save the Childrennek fogja utalni.

Ralf Schumacher mindeközben lemondásra szólította fel Christian Hornert.