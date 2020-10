Azok hasonlították össze Schumachert és Hamiltont, akik mindkettejükkel dolgoztak - 2, rész

Schumachert mindenki úgy ismerte, mint aki keményen dolgozik és bármikor készen áll rá, hogy beszéljen a maranellói mérnökökkel vagy tesztelni menjen, amikor ez még nem volt korlátozva.

Hamiltont azonban néha kritizálják, hogy a sporton kívül is rengeteg dolgot intéz – habár a koronavírus-járvány az ő naptárát is megtépázta – bár nem úgy tűnik, hogy ez nagyon zavarná a koncentrációban.

„Nagyon keményen dolgozik,” – mondja Shovlin – „De olyan versenyző, akiről a riválisok talán azt gondolják, hogy bár gyors, de nincs benne sok munkája. Holott ő az egyik legnagyobb munkabírású pilóta, akit valaha láttunk. Minél jobban ismeri a gumikat, hogy hogyan működik az autó, hogyan használja a rendelkezésére álló eszközöket, annál többet épít bele a vezetési stílusába.”

„Egyszerűen ellentmondást nem tűrő, ahogy minden elszalasztott lehetőséget úgy lát, hogy a következő futamra ki kell küszöbölni. Külön dolgozik ezen Bonóval, Marcus Dudleyval, a mérnöki stábjával és az egész csapattal, hogy tudják, mi a probléma oka.”

„Ezzel pedig folyamatosan építi a képességeit. Amikor valaki itt tart a karrierében, az ember azt hinné, már nem tud tanulni, de Lewis folyamatosan talál új dolgokat azzal kapcsolatban, hogy hozza ki a legtöbbet az autóból és a gumikból.”

A Forma-1-ben kevesen ismerik jobban Hamiltont, mint csapatfőnöke, Toto Wolff, aki akkor csatlakozott a Mercedeshez, amikor Schumacher távozott. Shovlinhoz hasonlóan ő is úgy látja, a hatszoros világbajnok végtelen küzdelmet folytat a folyamatos fejlődésért:

„Engem az nyűgöz le legjobban, hogy emberként mennyit fejlődik évről évre. Annak a Lewis Hamiltonnak, akit ma látunk, semmi köze ahhoz a Lewis Hamiltonhoz, akit 2013-ban megismertem. Egyszerűen hihetetlen, hogy valaki, aki már eleve ilyen szinten versenyez, továbbra is képes minden évben fejlősni és emberként is javulni, az autón kívül és belül is. Ez roppant inspiráló.”

Wolffot nem igazán érdeklik azok, akik Hamilton sikereit annak tudják be, hogy ennyi ideje a mezőny legjobb autójában ül. Szerinte Schumacherhez hasonlóan ő is a lehető legjobb környezetet alakította ki magának, Brawn és Niki Lauda lobbijának köszönhetően pedig sokkal korábban rájött, mennyire jó helye lesz a Mercedesnél, mint a világon bárki:

„A Forma-1-ben a versenyek és a bajnokságok megnyerése mindig csapatmunka, de az embernek olyan helyzetbe kell kerülnie, hogy a legjobb autóba kerüljön. Sok tehetség és amúgy jó pilóta hoz rossz, vagy nem túl átgondolt döntéseket és ebből a szempontból ő volt az, aki a Mercedeshez csatlakozott és képes volt remek munkát végezni a pályán azzal az eszközzel, amit adtunk neki.”

„De az autó csak ennyi, egy munkaeszköz, és sem mi, sem ő nem tudtuk volna elérni azokat a magasságokat, ha nem a megfelelő autó van alatta. Ennyi az egész. Nem akarom azt hallgatni, hogy „Persze, hogy nyer, a Mercedesben ül.” Azok a pilóták, akik ezt mondják, gondolkodjanak el azon, hogy ők miért nincsenek a Mercedesben.”

Hamilton maga mindig jelzi, hogy nem tartja olyan nagyra a rekordokat és a statisztikákat és ez is egy olyan jellemző, ami közös benne és Schumacherben, aki szintén nem volt nagyon lenyűgözve, amikor a riporterek a számait emlegették fel.

„Ha túl sokat gondolkodsz a világbajnoki pontokon vagy a bajnoki címeken, akkor a figyelmedet az megzavarja. Szerintem minden egyes edzésen olyan jónak kell lenned, amennyire lehetséges és a lehető legtöbb pontért kell hajtanod.”

„Éppen emiatt nem szabad túlságosan arra koncentrálni, mit érhetsz el, csak az előtted álló feladatra. Szerintem pl. Michael lesz mindig is a legikonikusabb pilóta. Emlékszem, amikor néztem őt és a Ferrarit a legsikeresebb éveikben.”

„Ki hitte volna, hogy valaha valaki utoléri a rekordjait és tessék, itt vagyunk, 91 futamgyőzelem. Erre büszkének kell lennünk, de nem hagyhatjuk, hogy elbizakodottságra adjon okot. Szerencsére a csapatunkban ennek nincs meg a veszélye, mert folyamatosan a tökéletességre törekszünk és a holnapra készülünk a múltba révedés helyett.”

