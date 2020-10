Azok hasonlították össze Schumachert és Hamiltont, akik mindkettejükkel dolgoztak - 1, rész

Lewis Hamilton az Eifel Nagydíjon megszerezte pályafutása 91. futamgyőzelmét, ezzel beállította Michael Schumacher győzelmekre vonatkozó rekordját, és komoly esélye van arra, hogy idén a világbajnoki címekre vonatkozó rekordot is beállítsa a Mercedes versenyzője.

Azonban a pilótáknál nem csak a statisztikák számítanak – a kérdés, hogy mi az a személyiségükben, amelynek köszönhetően folyamatosan nyerni tudtak. A két többszörös világbajnokot olyan szakemberek hasonlították össze, akik mindkettejükkel szorosan együtt dolgoztak.

Ross Brawn technikai igazgatóként Schumacher Benettonnál és Ferrarinál elért sikereinek kulcsfigurája volt, majd ő hozta vissza a németet a Forma-1-be 2010-be, amikor a Mercedes csapatfőnöke lett.

„Elképesztő teljesítmény, hogy Lewis beérte Michaelt a győzelmek számában. Michael mindig is azt mondta, hogy a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket, de el kell ismernem, nem számítottam arra, hogy ezt a rekordot ilyen hamar be fogják állítani.”

„És nem tudom elképzelni azt, hogy Lewis itt megállna. Belőle kiindulva a következő években még magasabbra fogja emelni a lécet, méghozzá egy egészen lenyűgöző szintre. Michael egy olyan pilóta volt, aki számos szempontból nagyon drámai volt a pályán, a pályán kívül azonban egy nagyon halk személy volt.”

„Lewis ennek majdnem az ellentéte: meglehetősen halk, de óriási teljesítményt hoz a pályán, az extravaganciája pedig a pályán kívül jön ki. Nem is lehetnének eltérőbb karakterek. De mindketten hihetetlen eredményeket értek el” – írta a Forma-1 sportigazgatója a blogján.

Hasonló véleményen van a Mercedes főmérnöke, Andrew Shovlin is, aki Schumacherrel 2010 és 2012 között dolgozott együtt, Hamilton mostani sikereiben pedig fontos szerepet játszik.

„Nem is lehetne különbözőbb kettejük személyisége. Ha megnézzük, hogyan vezetnek, amikor Michael megérkezett a csapathoz, az tette őt egyedivé, hogy a legkisebb különbségeknek is utánajárt. Nem számított, hogy egy századról vagy egy másodpercről volt szó, megpróbált javítani, és legtöbbször sikerült is javítania.”

„Michael egy olyan tulajdonsággal is rendelkezett, hogy alkalmazkodni tudott ahhoz, hogy éppen milyen egyensúllyal volt a leggyorsabb az autó. Ha kellett, alulkormányozott autót vezetett, ha pedig az első gumikat kellett megdolgoznia, akkor ezt tette. Tehát nagyon jól tudott alkalmazkodni a vezetési stílusával.”

„És ezek a személyiségjegyek Lewisra is jellemzőek. Rengeteg jó versenyzőnek nincs különösebb vezetési stílusa, csak egyszerűen alkalmazkodnak ahhoz, ami éppen a leggyorsabb.”

A kiváló pilótákra jellemző, hogy jól tudnak egyszerre több feladattal is megbirkózni: nehéz helyzeteket tudnak megoldani a cockpitben, miközben figyelnek a stratégiákra és a riválisaik szektoridőire is.

„Michael esetében nem számított, hogy hány dolgot mondtál neki, mindent meg tudott csinálni, miközben a pályán körözött. Ha a fékerő-egyensúlyt kellett állítani, ha figyelni kellett a gumikra, ha megfelelő működési tartományban kellett tartani a gumikat… mindent meg tudott csinálni.”

„És Lewis ebben is hasonlít rá. Lewis elég gyakran tudja egymásra rétegezni a dolgokat, és nem feledkezik meg a feladatiról. És ha újabb feladatokat adsz neki, azt is meg tudja csinálni. Tehát amikor az autóban ülnek, akkor jobban hasonlítanak egymásra, mint hinnéd. Amikor viszont nem vezetnek, akkor teljesen különböző személyiségű emberek.”

Még a legjobb versenyzők is tudnak hova fejlődni, és szintén a kiváló pilótákra jellemző, hogy ezt észreveszik, és tenni is tudnak azért, hogy még tovább tolják a határaikat. Schumacher mindig is arra keresett módszereket, hogy tovább fejlessze magát, míg Hamilton már akkor is világbajnok volt, mielőtt a Mercedes csapatához csatlakozott volna.

Ezzel együtt Shovlin azt nyilatkozta, hogy Hamilton nagyon sokat fejlődött azóta is, mióta a német autómárka csapatát erősíti.

„Ha visszagondolok arra, amikor megérkezett hozzánk 2013-ban, még egy nagyon-nagyon más karakter volt, legyen szó az autón belülről vagy az autón kívülről. Nyilvánvalóan a csapat is sokat fejlődött, sokkal jobbá váltunk, de ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni Lewisból. És ő is nagy szerepet játszott abban, hogy a maximumot hozza a csapat.”

„Már akkor is nagyon gyors volt, amikor elkezdett velünk dolgozni, briliáns teljesítménnyel tudott futamokat nyerni, és mélyre tudott ásni, hogy vasárnap hozni tudja azt, amire éppen szüksége van ahhoz, hogy életben tartsa a győzelmi reményeit. Most már viszont sokkal taktikusabb lett, és az egész szezonra koncentrál.”

„Nem csak azt nézi, hogy a pályán hogyan fejlődhet, hanem azt is, hogy hogyan vezesse a magánéletét, és hogy milyen megközelítéssel lehet a legjobb versenyző. És évről évre úgy tér vissza, hogy a tavaly Abu Dhabiban látott srác enyhén javított verzióját látjuk. De a mostani szintje tényleg lenyűgöző. Kiegyensúlyozott, kegyetlenül jól teljesít, gyűjti a pontokat és kontrollálja a világbajnoki szezont.”

