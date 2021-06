Perez vezetésével Red Bull 1-2, a két Mercedes a top10-ben sem volt a második szabadedzésen

Nagy forgalommal indult el a második szabadedzés Bakuban. A Ferrari egy másik, még kisebb leszorítóerőt termelő hátsó szárnnyal hajtott pályára. A korai körözést két rövid sárga zászlós periódus szakította meg: Valtteri Bottas és Lando Norris tett egy-egy kört a bukóterekben.

Az apró hibák sora jellemezte az első 10 percet: Vettel forgott meg az utolsó kanyarban, majd Latifi és Schumacher látogatta meg a bukótereket, míg az élre a két Ferrari állt Sainz-Leclerc sorrendben.

Nem sokkal később már be kellett inteni a piros zászlót is: Nicholas Latifi érzékelt hibát Williams motorjával, és bár először úgy gondolta, hogy megáll a bukótérben, végül mégis visszatolatott a pályára, és balszerencséjére pont akkor adta meg magát véglegesen a Mercedes motor az FW43B-ben.

A piros zászló után azautókra is felkerültek a piros kerekek az időmérős szimulációkra: a két Ferrari fejezte be elsőként a köreit, Sainz pedig majdnem 2 tizedes előnnyel az élre is állt, miután ki tudta használni Hamilton szélárnyékát.

A többi versenyző nem is tudott javítani, ugyanis behívták a virtuális biztonsági autót: Charles Leclerc fékezte el a 15-ös kanyart, és frontálisan neki is ment a gumifalnak: szerencséjére csak az első szárnyát hagyta ott, és vissza tudott térni a bokszba.

Az edzés felénél a két Red Bull állt az élre Perez Verstappen sorrendben, miközben a két Mercedes meglepően szenvedett: Hamilton csak a 11., Bottas csak a 16. helyet foglalta el az edzés felénél, a rádiózásból kiderült, hogy Monacóhoz hasonlóan ismét nem tudták rendesen felmelegíteni a gumikat a nagyon sima bakui aszfalton.

Nem volt jó edzése Mick Schumachernek: a német újonc sokáig egy olajnyomásproblémával vesztegelt a garázsban, majd a kivezető körén az akkumulátor romlott el az autóban, így mindössze 7 kört tehetett meg az első 40 percben.

Annak ellenére, hogy a két Mercedes nem is javított már a lágyakon, hogy a versenyszimulációkra koncentráljanak, itt is a Red Bull volt a leggyorsabb: egyedül Perez és Verstappen fért be 1.47 alá a hosszabb etapjaikon.

Nem lehetett azonba elégedett a versenyszimulációk alakulásával a Ferrari sem: Charles Leclerc az edzés végén azt kérte a rádión, hogy had jöjjön be a bokszba, be úgy érezte, hogy annyira elfogytak a gumijai, hogy még egy kör, és ismét összetöri az autóját.