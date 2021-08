„Az utca sosem felejti” Mazepin leggyorsabb körét

A legutóbbi viadal mindenképpen bekerül az F1 történelemkönyvébe, hiszen ez lett minden idők legrövidebb versenye a sorozatban, megelőzve az 1991-es Ausztrál Nagydíjat. Mindössze két biztonsági autó mögött megtett kör után leintették a versenyt, így végeredményt lehetett hirdetni.

Mick Schumachert végül a 16., míg Mazepint a 17. helyen rangsorolták. Ez nyilván nem jelent semmit ezen körülmények között, de ha megnézzük az eseményeket kicsit közelebbről, akkor tudható, hogy a leggyorsabb kört az orosz versenyző érte el egy 3:18,016-os körrel.

Ezért sajnos azonban nem járt pont, mert Mazepin a legjobb tízen kívül érte el ezt az időt. Igazi gyorskörnek persze nem lehet nevezni, az amerikai istálló azonban nem feledkezett meg megemlékezni róla, és mindezt vicces formában tették.

A Twitterükön egy rövid posztban közölték, hogy „az utca sosem felejti” majd ezt a tettet. Ami magát az eseményeket illeti, az újonc szerint is jó döntés volt nem útjára engedni a futamot, mert egyszerűen nem lehetett látni semmit.

„Rengeteg módon végződhetett volna. Amikor ennyi víz van az aszfalton, akkor a láthatóság – legalábbis, ahol én voltam – szörnyű volt. Nem is mentünk olyan gyorsan, de így sem voltál biztos abban, hogy hol van az előtted lévő autó, így mindig le kellett maradnom kicsit, hogy megvárjam, míg a vízfüggöny leszáll.”

„Nem ez volt számunkra a legjobb nap, de a nézők még rosszabbul jártak. Láttam, hogy néhányuknak még esernyője sincs. A sok víztől biztosan teljesen eláztak, de köszönöm mindenkinek, aki eljött. Magyarországon és most is hamarabb fejeződött be a futamunk, de ezúttal legalább máris jön a következő” – zárta gondolatát a haasos.

