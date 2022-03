Az Uralkali „nagy lyukat” hagyott hátra, de a szponzorok érdeklődnek a Haas iránt

Miután a 2021-es szezonra megérkezett a Haashoz Nyikita Mazepin, édesapjának köszönhetően jött vele az Uralkali is, az orosz vegyipari cég pedig névadó szponzora lett az amerikai istállónak, és nagyon komoly összeggel járult hozzá a költségvetésükhöz.

Az orosz-ukrán helyzet miatt azonban nemrég meg kellett válniuk az Uralkalitól, ez pedig felvetette a kérdést, hogy vajon pénzügyileg képesek lesznek-e problémák nélkül működni tovább. Azt Steiner is elismerte, hogy a szakítással jelentős pénzektől esnek most el, de közben vannak lehetséges új támogatók is a láthatáron.

„Sokan érdeklődnek jelenleg, meg kell mondanom, és nem tudom, hogy ez minek köszönhető pontosan. Nem ígérek semmit. Egy kicsikét későn kezdtük el aktívan keresni a támogatókat a véleményem szerint, de most már haladni fogunk” – mondta Steiner a helyzetük kapcsán.

„Nagyon bizakodó vagyok. Meg akarjuk mutatni az embereknek, hogy vissza akarunk térni, ők pedig tudják, hogy hol honnan indulunk. Szóval szerintem jó esélyeink vannak.”

A Haas egyébként nem maradt támogatók nélkül az Uralkali kiválása után sem, a megújult festésű autójukon pedig több cég logóját is látni lehet, a német 1&1, valamint az IONOS pedig szintén fontos szerepet tölt be az alakulatnál.

Maga az F1 ráadásul egyre népszerűbb Amerikában, a helyzetet pedig tovább javíthatja az idén debütáló Miami Nagydíj, valamint egyre több szó esik arról is, hogy Las Vegasban is lenne ismét futam.

A Haas az egyetlen amerikai csapat a rajtrácson jelenleg, bár Steiner kifejtette, hogy így sem könnyű megszerezni az amerikai márkák támogatását. „Jelenleg nehéz hozzájutni egy nagy szponzorációs megállapodáshoz.”

„Ez azonban nem csak a Forma–1-ben van így. Ha megnézünk más szériákat is az Egyesült Államokban, ugyan vannak támogatók, de azok nem olyan óriásiak. Régen a NASCAR-ban egy autó ugyanolyan festéssel ment végig az évben, manapság pedig már kevés ilyet látni, mert ez rengeteg pénzbe kerül” – zárta gondolatát a csapatfőnök.

