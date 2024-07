Az újságíró szerint szinte már garantált, ki lesz Hamilton utódja a Mercedesnél

Toto Wolff többször is elmondta, ha kell, akkor akár év végéig is hajlandó várni azzal, hogy megnevezzék Hamilton 2025-ös utódját a csapatnál. Nemrég azonban történt egy fontos fejlemény, amely felgyorsíthatja ezt a folyamatot.

Kiderült ugyanis, hogy Helmut Marko egy szerződésmódosítás révén bebiztosította a helyét a Red Bullnál 2026 végéig, ami azt jelenti, hogy a korábban már sokat emlegetett Marko-záradék miatt Verstappen sem mehet sehová, legalábbis a következő idényben még biztosan nem.

Wolffnak márpedig a hollandra fájt leginkább a foga, és többször is elmondta, hogy ha lehetőség adódik, akkor le fog csapni a háromszoros bajnokra. Ez a lehetőség mostanra azonban egyre haloványabbnak tűnik, így pedig látszólag maradni fog az eredeti elképzelésnél, vagyis a 17 éves Kimi Antonelli szerződtetésénél.

Az általában jól értesült és bennfentes információkat jól ismerő Saward a következőket írta a saját blogján: „Már a Mercedes is azt gondolja, hogy Verstappen 2026 vége előtt nem fog csapatot váltani, addigra pedig mindenkinek lesz ideje felmérni, mely hajtóegységek a legjobbak.”

„Emiatt pedig igazából már garantált, hogy a Mercedes nemsokára Andrea Kimi Antonellit fogja megnevezni Lewis Hamilton utódjának 2025-re. Az utóbbi hetekben Antonelli erősen teljesít az F2-ben. Silverstone-ban hidegvérrel húzta be a sprintet, majd Budapesten magabiztos győzelmet ért el a főversenyen.”

„A mercedeses tesztjeinek eredményeit (szándékosan) elhallgatják, hogy ne legyen akkora felhajtás körülötte, de az eddig meglévő kételyek már eltűntek, még ha a csapat továbbra is azt mondogatja, hogy semmi sem dőlt el. A nemsokára 18 éves versenyző egyértelműen különleges tehetség, aki a jövő sztárja lesz az F1-ben” – vélekedik az újságíró.

És mi a helyzet a csapat másik ülésével? George Russell helye egyelőre csak a következő idény végéig biztos a Mercedesnél. Korábban olyan pletykák is voltak, hogy Verstappen adott esetben akár az ő ülését is átveheti majd, még ha ez nagyon valószínűtlennek is tűnik. Ezt Saward is így látja.

„Ami érdekes, hogy George Russellnek még nincs kontraktusa 2026-ra. Ez persze nem jelenti azt, hogy csapatot fog váltani, hiába van néhány őrült sztori az Audi kapcsán. Jó esély mutatkozik arra, hogy George szerződést fog hosszabbítani, de az istálló szeretne meghagyni pár opciót, amennyiben Verstappen mégis elérhetővé válik a piacon. Carlos Sainz számára azonban nincs valódi remény.”

Szabadkártyás indulás az F1-ben? A sorozat nemrég fontolóra vette ezt a lehetőséget.