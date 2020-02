Az új Williams nem minden problémára jelent megoldást

A Williams egy sokkal eredményesebb első három napot zárt Barcelonában. George Russell és Nicholas Latifi is tesztelni tudta az autót, ami a tavalyi verzió továbbfejlesztett változata, így a mérnöki csapat mégsem épített egy új konstrukciót 2020-ra.

Russell és Latifi is pozitívan nyilatkozott a gépről, bár az újonc kanadai rámutatott arra, hogy az új autó nem mindenre jelent megoldást. Az FW43-mal is vannak gondok, így nem várhatjuk azt, hogy a gép rögtön ott lesz a középmezőnyben.

„Határozottan vannak pozitív jelek. Ezzel együtt még mindig vannak negatív dolgok az autóval. Vannak olyan dolgok, amiket még ki kell próbálnunk, és rendezni azokat. Nem minden probléma oldódott meg a tavalyi évről.” - hangsúlyozta Latifi, aki szerint először csak az időmérő edzésen fogják látni, hol állnak.

Az viszont nem lehet kérdés, hogy a Williams messze ideálisabb helyzetben van, mint tavaly, amikor a téli teszteken nagyon kevés kilométert futottak. Latifi sem tagadja a dolgot, de ez olyasvalami, amit nem is kell különösebben magyarázni.

„Az első benyomásaim is pozitívak voltak az autóról, amikor azt először vezettem. Ez már önmagában jó előrelépést jelent, és természetesen a csapat számára is remek érzés, hogy a kemény munka kifizetődik. Nagyon sokat dolgoztak a gyárban, hogy ez megvalósuljon.”

Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Már az, hogy készen álltunk az első tesztre, mindenki számára lendületet adott odabent, különösen az előző évben történtek után. Egyelőre azonban nem tudjuk pontosan, hogy mekkorák ezek az előrelépések. Néhány versenyre még szükségünk van a többiek miatt. Csak várnunk kell, és meglátjuk.”

Jó hír, hogy Latifi és Russell visszajelzései nagyon hasonlóak. Ez pedig megkönnyíti a munkát a Williams számára, amire szükségük is van, hiszen egyik versenyző sem bír nagy tapasztalattal a Forma-1-ben.

„Már a tavalyi évben is látszott ez, amikor az FP1-es szabadedzések során közösen dolgozhattam vele, de a gumitesztek is ide sorolhatóak, kezdve az újoncok tesztjével. Mindig is nagyon összhangban voltak egymással ezek a visszajelzések.”

„A téli teszteken is ez a helyzet, mert nagyjából azokat a visszajelzéseket adtam át a csapatnak, amiket ő is. Szóval ugyanazt érezhetjük, és ez jó a csapat számára, mert egységes az irány. Ez a fejlesztés miatt igen fontos.”

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Williamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.