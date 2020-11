Az új versenynaptár magabiztosságot ad Brownnak

Az ide szezonnak a sport eddigi legnagyobbjának kellett volna lennie, már ami a futamok számát illeti, hiszen eredetileg 22 versenyt rendeztek volna, ez a terv azonban kútba esett a koronavírus-járvány miatt.

A bajnokság aztán végül csak júliusban indulhatott el egy 17 futamos versenynaptárral, amelynek utolsó állomása Abu Dhabi lesz a következő hónapban. A csapatok a legutóbbi, Imolában rendezett futam előtt kaptak betekintést a jövő évi tervekbe.

Hiába kellett a vietnámi futamot az utolsó pillanatban lemondani, Zak Brown szerint a dolgok még így is jól néznek ki a jövő évet tekintve. „Ezek elképesztően pozitív hírek a sport számára: a csapatoknak, a partnereknek, a promótereknek, a médiának és elsősorban a rajongóknak.”

„Ez annak a jó példája, hogy milyen sok munkával és szorgalommal sikerült elérnie az F1-nek, az FIA-nak, a promótereknek és az összes csapatnak, hogy bejelenthessék a 2021-re tervezett teljes naptárat.”

„Továbbra is szorosan együttműködünk majd a Forma–1-gyel és az FIA-val, akik a csapatokkal együtt példamutatóan jártak el a szigorú és hatékony protokollok és folyamatok bevezetése terén, melyek lehetővé tették, hogy visszatérhessünk a versenyzéshez.”

„Ezen tapasztalatok alapján nagyon magabiztosak vagyunk, hogy a sport ismét visszatérhet a normalitás szintjére a 2021-es évadban.”

A programot ugyan még a Motorsport Világtanácsnak is jóvá kell hagynia, azért már sokkal inkább hasonlít egy rendes versenynaptárhoz, bár több triplahétvége is szerepel benne, és a mezőny végre talán tényleg visszatérhet Hollandiába, ráadásul Szaúd-Arábia is bekerült mint új helyszín.

Brown még hozzátette, hogy „kivételes eredmény” volt a sport részéről, hogy ilyen mértékben vissza tudott térni a versenyzéshez, és szerinte ez az „egyetlen globális sportág, amely képes volt erre ebben az évben”.

