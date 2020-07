Az új versenymérnök Albon utolsó esélye?

Alex Albon a Magyar Nagydíj időmérő edzésén is dühösen szólt a rádióba, miután annak ellenére a sor végén, és így forgalomba küldték ki, hogy direkt kérte a csapatát, ne halogassák az időmérős körét.

A thai pilóta teljesítménye bár kielégítő volt eddig idén, Verstappen kritizálta, hogy túl lassú ahhoz, hogy a konstruktőri bajnokságban tényező legyen a Red Bull a Mercedes ellen, míg Christian Horner arról beszélt, hogy csak egy autóval tudnak taktikázni Albon lemaradása miatt.

Mivel Sebastian Vettelnek egyelőre nincs szerződése 2021-re, és Albon helye sem betonbiztos, természetesen felröppentek a pletykák, hogy a német pilóta visszatérhetne a csapathoz, ahol négy világbajnoki címet szerzett.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing on the grid

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images