Az új szabályok miatt gondban lehetnek a pilóták a gumihőmérsékletekkel

A 2022-es szezon kezdetére 70 Celsius-fokra csökkentették a kerekek előzetes felmelegítésének maximális értékét, miközben ez tavaly még 100 fok volt az elsők, és 80 a hátsók esetében.

Mindez pedig sok pilótának már eddig is okozott némi gondot, miután kijöttek a bokszutcából, az elévágási taktika pedig így kevésbé hatékony, mivel lassabban melegszenek be a Pirellik. Mindezek a problémák ráadásul fel is erősödhetnek a mai futamra várt változékony időjárási körülmények között.

Emiatt nagyon fontos lesz, hogy ha olyan helyzet áll elő, amelynél mondjuk köztes esőgumikról száraz abroncsokra kell váltani, akkor nagyon oda kell figyelni arra, nehogy túl korán szánja el magát valaki erre, mert csúnyán rajtaveszíthet.

A Williams vezető teljesítménymérnöke, Dave Robson szerint már a pénteki időmérőn tapasztaltak is felnyitották a szemüket, miközben több pilóta is küszködött a gumik felmelegítésével.

„Most először mentünk slickekkel ebben a köztes periódusban, és a 70 fokos paplanhőmérséklet mindenképpen nehezebbé tette a helyzetet. Sokkal kevésbé megbocsájtók a gumik. Ha a futamon esik, majd túl korán kockáztatsz a slickekkel, akkor bizony egy lefelé húzó örvénybe is kerülhetsz.”

Robson szerint hosszú körökbe is beletelhet, mire elegendő hőt tudnak generálni a gumikba, szerinte pedig a hidegebb kezdeti hőmérsékletek is hozzájárultak ahhoz, hogy az időmérőn annyi megforgást és hibát láthattunk.

„A körülmények nem voltak annyira rosszak. Még amikor a Q2-ben esett, akkor sem volt szörnyű a helyzet, szóval biztosan szerepe volt a csökkentett hőmérsékleteknek. Nem beszélhetek mások nevében, de ha megnézzük Sainzot, őt is váratlanul érte a helyzet, míg korábban vélhetően nem történt volna ilyen.”

„Muszáj magabiztosnak lenned, amikor elhagyod a bokszutcát a slickeken, mert óriási a különbség attól függően, hogy éppen a pozitív spirált vagy a negatívat kapod-e el. Ha nem tudod egyből működésre bírni őket, akkor még hidegebbek lesznek az abroncsok, és talán már vissza sem tudod hozni őket a megfelelő tartományba” – figyelmeztetett a szakember.

A cikk megírásának pillanatában egyébként ismét eleredt az eső Imolában, így valóban előfordulhat, hogy változékony, félig száraz, félig vizes pályán kell majd boldogulniuk a pilótáknak, ami pedig előtérbe hozhatja a fentebb taglaltakat.

