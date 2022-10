Az új szponzor nem befolyásolja a jövő évi pilótaválasztást a Haasnál

A Haas már napokkal ezelőtt jelezte, fontos bejelentéssel készül az Amerikai Nagydíj előtti csütörtökön, s bár néhányan azt várták, hogy a jövő évi pilótafelállásról hullik le a lepel, végül az új főszponzor, a Moneygram érkezését hozták nyilvánosságra.

Kevin Magnussen jövője biztos a csapatnál, azonban azt továbbra sem lehet tudni, hogy Mick Schumacherrel képzelik-e el a folytatást, vagy más pilótára esik a választásuk.

A lehetséges jelöltek között továbbra is szerepel Nico Hülkenberg, valamint Antonio Giovinazzi, Günther Steiner csapatfőnök pedig a napokban elhintette, végeztek az újonc versenyzőkkel, így várható egy rutinos pilóta érkezése, de Schumachernek is van esélye a folytatásra.

Alex Holmes, a Moneygram elnök-vezérigazgatója csütörtökön elmondta, nem fognak beleszólni abba, kire esik a csapat választása.

„A magunk részéről teljes mértékben megbízunk Güntherben. Ez egy olyan döntés, amit nem nekünk, hanem sportszakmailag kell meghozni, mi pedig abszolút támogatjuk és izgatottan várjuk, hogyan döntenek“ - tette hozzá Holmes.

A cégvezetőt természetesen arról is megkérdezték, mit gondol a Mick Schumacher körül kialakult helyzetről, de leszögezte, a cégnek nincs preferenciája, kit választ ki a Haas vezetése.

„Segítőkészek akarunk lenni, részt akarunk venni a csapat életében, és a megfelelő márkaképviseletre és globális partnerségre törekszünk. Nyilvánvalóan a vezetők nagy szerepet játszanak ebben. Jó volt ma reggel egy kicsit beszélgetni Mickkel, szeret az USA-ba jönni, mondta, hogy a rodeót is megnézte.“

„Ő egy nagyszerű fiatal versenyző, de Günther fog dönteni a sorsáról. Bárki is vezet jövőre a csapatnál, minden támogatást megadunk majd neki“ - tette hozzá a Moneygram vezére.

Természetesen Steiner is megszólalt az üggyel kapcsolatban és ragaszkodik ahhoz, hogy az új szponzor érkezése nem gyakorol rájuk nyomást egy amerikai versenyző szerződtetésére, sem most, sem hosszú távon.

„Ahogy mindig is mondtam, szeretnénk, ha lenne amerikai versenyzőnk és ennek el is fog jönni az ideje, csak a megfelelő emberre van szükségünk hozzá. Semmilyen pilóta nem része a mostani üzletnek, persze ők is szeretnének egy tengerentúli versenyzőt támogatni.“

„De nem arról van szó, hogy már most nyomást gyakorolnának ránk ebben a kérdésben. Azt gondolom, megpróbáljuk a lehető legjobb pilótát autóba ültetni, aki a csapatot is előre viszi“ - tette hozzá Steiner.

Rekordot állíthat be Max Verstappen, ha megnyeri az Amerikai Nagydíjat