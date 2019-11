Az új F1-es csapat már a Renault-val és a Hondával is tárgyalt

A hu.motorsport.com hetekkel ezelőtt írt arról a spanyol csapatról, mely mögött az F2-es főnök Adrian Campos és üzleti partnere, Salvatore Gandolfo áll, akik többek között a potenciális versenyzőiket is bejelentették. Pascal Wehrlein, az ex-F1-es pilóta lenne az egyik versenyzőjük, aki jelenleg a Formula E-ben szerepel.

A spanyolok már egy mérnöki csapatot is felállítottak a terveik miatt, valamint találkoztak Chase Carey-vel és Ross Brawnnal a Liberty Mediától. A nagy bejelentés után azonban a Liberty hivatalosan is cáfolta, hogy bármelyik potenciális érdeklődő is közel állna ahhoz, hogy belépjen a sportba. Brawn hangsúlyozta, erősen valószínűtlen, hogy a nagy 2021-es szabályváltozások első évében egy új csapat lehetőséget kapjon.

A Liberty nem akar kockáztatni, és olyan csapatnak vagy csapatoknak akar lehetőséget adni, akik valóban versenyképesek lehetnek, tanulván a HRT, a Caterham és a Virgin példájából. Gandolfo közben a Blick lap kérdésére elmondta, az F1 december 4-én akar dönteni az új csapatokról, és addig nem lehet benyújtani a jelentkezést, így a feltételeket is csak utána tudhatják meg.

„Ugyanez vonatkozik a motorgyártókra is. Beszéltünk a Renault-val és a Hondával, de mindenki az információkra várt. Csak később tudjuk eldönteni, hogy a belépésnek van-e értelme.” - tette hozzá az üzletember, aki úgy gondolja, hogy a Campos évi 80 millió euróval képes lenne az F1-ben versenyezni. 2021-től a költségvetés felső határa 175 millió euró lesz, így messze a limit alatt működének.

„Ezt még növelhetném 20 millióval, amivel egy 100 milliós költségvetést kapnánk. Ez csak üzleti szempontból reális és érdekes. 100 és 110 millió euró közötti költségvetéssel gyorsan összeállhat egy gyors autó, amit a Haas meg is mutatott.” - folytatta Gandolfo, bár a Haas esete kissé más, mivel jelentős technikai segítséget kapnak a Ferraritól, emiatt is mutatkozhattak be olyan erősen a Forma-1-ben.