Az RB zárkózott fel az élmezőnyre, vagy az Aston Martin csúszott a sereghajtókhoz?

2024 elején elég tisztának tűnt a sorrend: A Red Bull az élen, mögöttük a Ferrari, a Mercedes és a McLaren. Az Aston Martin egyértelmű ötödik volt, de a többiekkel nem tudták tartani a versenyt, az RB-t és a Haast azonban simán maguk mögött tartották.

Fernando Alonso hősi teljesítménye az időmérőkön az első öt futamon négyszer is az első három sorba röpítette őt, a futamokon azonban mindig visszacsúszott megérdemelt helyére, míg az RB és a Haas marakodtak az utolsó pontokért.

Eleinte viccnek indult, hogy a tizedik helyért járó egy pont azé lesz, aki a második Astont megveri, így felmerült az is, hogy 12 pontszerző hely legyen, átmeneti problémára való végleges megoldásként, 2026-ban a szabályváltozással ugyanis valószínűleg újra szétrobban majd a rajtrács.

Az F1 tempós fejlesztési versenyében azonban gyorsan változnak a dolgok, így a két részre oszlott rajtrács már emléknek tűnik. A Ferrari és a McLaren megérkeztek a Red Bull nyakára és a Mercedest a negyedik helyen hagyták, az Aston Martin lassan, de biztosan a Red Bull fiókcsapatának karmai közé csúszott, akiknek első, Miamiban bemutatott fejlesztési csomagja változtatott a helyzeten.

A hatodik forduló óta a csapat eddig gyorsabb pilótája – Cunoda Júki – rendre a gyorsabb Aston előtt van az időmérőkön, ez különböző okokból azóta Lance Stroll volt. Az alábbi táblázatba a sprinteket nem vettük bele, de érdemes megjegyezni, hogy Daniel Ricciardo negyedik lett Miamiban, ugyanebből a pozícióból rajtolva.

Az Aston Martin Imolában saját csomagjával reagált, de el kellett ismerniük, hogy ez nem volt elég, hogy a riválisokkal tartsák a lépést és nem is lett tőle könnyebb vezetni az AMR24-et. Cunoda a Kínáig átlagban 1,1 másodpercről hét tizedre csökkentette lemaradását az élbolyhoz képest, míg az Aston lemaradása Max Verstappenhez Charles Leclerc-hez képest (Imolában és Monacóban) nagyjából megduplázódott.

Verseny A legjobb Aston rajthelye

Hátrány a pole-hoz képest

A legjobb RB rajthelye

Hátrány a pole-hoz képest Aston szerzett pontjai RB szerzett pontjai

Bahrein 6 0.363 11 0.950 3 0 Szaúd-Arábia 4 0.374 9 1.075 10 0 Ausztrália 10* 1.627* 8 0.873 12 6 Japán 5 0.489 10 1.216 8 11 Kína 3 0.488 12 1.274 7 0 Miami 11 0.981 11 0.951 2 12 Imola 13 1.248 7 0.719 2 1 Monaco 13 1.293 8 0.588 0 4

* Alonso köre a Q2-ben itt gyorsabb volt, mint Cunoda köre a Q3-ban



Ezt részben magyarázza, hogy a Red Bullnak az előző három pálya nem feküdt, ami jobban kontextusba helyezi az RB fejlődését, ugyanakkor elég kínos az Astonra nézve. Persze, ezeket az eredményeket kritika nélkül készpénznek venni túl egyszerű lesz, az Aston Martin mindkét pilótája elismerte, hogy kikerültek az első ötösből, ami Alonso szerint „durva ébresztő.”

A Motorsport.comnak a hétvégét értékelő RB-csapatfőnök, Laurent Mekies maga is meglepődött azon, milyen gyorsan utolérték az Astont, de gyorsan megjegyezte, hogy a Lawrence Stroll által működtetett csapatnak több forrása van, amiből gazdálkodhatnak.

„Tiszta tempó tekintetében az Aston közelebb volt hozzánk az elmúlt három versenyen, szóval határozottan meglepetés, de nincsenek illúzióink, egy nagyon nagy csapatról van szó és úgy érezzük, össze tudják majd kapni magukat.”

„Mindenesetre igen, már őket nézzük. Az előző pár futamra lehet építeni. Meglátjuk, hogy tudunk egy kis plusz kraftot találni még és hogy ez mire elég egy Kanadához hasonló pályán. Ha megnézzük, eddig idén mi történt, valószínűleg joggal mondhatjuk, hogy a lassú kanyarokkal teli pályákon jobbak vagyunk, mint a gyorsakon.”

Ahogy azonban a Ferrari és a McLaren előrelépésével a Red Bullal tudnak már harcolni, így a hibátlan hétvégék többet érnek majd, mint maga a tempó, Mekies úgy látja, a középmezőnyben is ez a helyzet. A Sauber nyilvánvalóan szenved, de az Alpine és a Williams is araszolnak előre, ezt mutatja, hogy már ők is szereztek pontot, így az RB-nek és különösen a Haasnak ideje rákapcsolnia.

„Ha összegezzük, nagyjából másfél tizedről beszélünk. Ha megnézzük Monacót, Gasly ott volt velünk, Albon ott volt velünk az időmérőn. Inkább a felkészülés és a kivitelezés számít, mint magának az autónak a teljesítménye szerintem. Ha egy tizedet eldobunk valahol a hétvégén, az a boldog Q3-ból a Q1-ben való szomorkodásig vezet.”

Ezek a kis különbségek csak még több nyomást eredményeznek a hétvége minden elemében, legyen az a pilóták teljesítménye, az autó beállítása vagy a stratégia. De azt is jelenti, hogy minden, a fejlesztésekkel hozott apró előrelépést a lehető leggyorsabban ki kell hozni a gyárból.

„Ez a két verseny az, ami egész évben folyik és ahol a vállalatnak teljesen különböző területen kell megfelelnie. Az egyik a gyár, az infrastruktúra, az eszközök, a szoftver, míg a másik inkább a versenyre utazó csapatról szól, hogy milyen támogatást kapnak a pilóták, ilyenek. Ezt a két forrást maximalizálni kell, mert való igaz, hogy ha nem találod fején a szöget, nagyon csúnyán hátracsúszol a középmezőnyben.”