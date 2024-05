Az RB vette a lapot: dolgozni fognak a rajtokon

A csapat autója, a VCARB 01 az időmérőkön impresszív teljesítményt nyújt, múlt hétvégén Imolában mindkét pilótájuk a Q3-ba jutott, a versenyeken esélyeiket azonban rontják a rossz rajtok. Az Emilia-Romagna Nagydíjon mindketten két pozíciót buktak a startnál, ezt pedig nehéz volt visszaszerezni, lévén, milyen nehéz a pályán előzni.

Azt, hogy Ricciardo mit nyilatkozott a témában, itt olvashatjátok, míg Cunoda, aki szerint szintén problémát jelent a rajt az autónak, arra jutott, hogy több tényező is van, ami miatt nehezebben mozdul meg a VCARB 01:

„Azt hittem, hogy a gumik nincsenek felkészítve, hogy sokat dolgoztam rajtuk, de nem eleget. Szerintem a kuplunggal is van valami probléma. A Red Bullnak ugyanaz a motorja van, ők mindig ugyanúgy rajtolnak. Szóval valami nálunk tényleg hiányzik és kéne rajta javítani.”

A csapatfőnök, Laurent Mekies a Motorsport.comnak adott exkluzív nyilatkozatában elmondta, valóban javítaniuk kell azon, hogy a rajtok szinte egyenletes legyen, mert túl szűk az az ablak, amit a pilótáiknak el kell kapniuk, hogy jól induljanak:

„A rajtnak ma már nem egyetlen tényezője van. Ott van a kuplung, a pilóták procedúrája, maguk a pilóták reakcióideje, a gumik... Valószínűleg párat el is felejtek most. Ez az egyik legjobb ebben a sportágban, hogy annyi különböző részleget össze kell hozni, hogy kitaláljuk a következő lépést, most ezen dolgozunk.”

„Egy kicsit egyenetlenek voltunk ebből a szempontból. Miamiban nagyon jól rajtoltunk a mezőny elején, a nagyfiúk ellen, de amúgy eléggé hullámzó a dolog. Pont, mint minden más az autón. Kis lépésekben kell haladnunk.”