Az RB-nél örülnek pilótájuk újabb "nagy lépésének"

Cunoda a múlt hétvégi Miami Nagydíjon hetedik lett, bebetonozva az RB hatodik helyét a konstruktőrök között, miután csapattársa, Daniel Ricciardo negyedik lett a szombati sprinten. Míg Ricciardo nehezen szokta meg a VCARB01-et, Cunoda vette át a stafétát a csapat első számú pilótájaként az első öt versenyen, Ausztráliában hat, hazai versenyén, Japánban, kemény küzdelem után egy pontot szerezve.

És bár a csapat egyelőre azon dolgozik, hogy Ricciardo jobban érezze magát az autóban, Mekies a Motorsport.comnak elmondta, Cunoda komoly fejlődésen megy keresztül negyedik szezonjában: „Júki nagy lépést tett idén. Az igazat megvallva, már az első évei között is voltak lépések, de amit most, a negyedik évére tett, az igazán masszív.”

„Egy olyan pilótát látni most, akinek nem csak a nyers tempója nagy, amit eddig is tudtunk, bár még egy szinttel feljebb lépett. Most már képes abszolút hibátlan hétvégéket tudni a szabadedzéstől a versenyig. Így volt ez Ausztráliában és így volt Japánban. Miamiban sem volt messze a hibátlantól, hogy őszinte legyek.”

„Hatalmasat lépett előre és még mindig van benne szerintem, szóval igyekszünk olyan környezetet kialakítani ahol további lépéseket tud tenni a jövőben. Mindenesetre meggyőzött minket a munkájával.”

A hibátlan hétvégék mellett Cunoda idén a jóval nyugodtabb megközelítésével is felhívta magára a figyelmet, márpedig ez volt az a terület, ahol első éveiben megszokott tüzes rádióüzenetei után a legtöbbet akart fejlődni.

„Egyre jobban bírja a pontszerző helyekért való küzdelmet. Kína ennek egy jó példája, nagyon racionálisan állt hozzá, együtt kielemeztük a történteket és repülőrajtot vett Miamiban. Szóval igen, ez nagy előrelépés. Ennek is szerepe van a jelenlegi sikereinkben és még van ott, ahonnan ez jött. A rádióban is hallani ezt. Az autóban és azon kívül is egyre jobb.”