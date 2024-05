Az RB látta jönni Ricciardo eredményét a sprinten

Ricciardo elég gyengén kezdte a 2024-es szezont, csapattársa, Cunoda Júki már az első versenyen jobban teljesített nála, mivel az ausztrál nehezen szokik hozzá a VCARB01-hez. Ez komolyan visszavetette őt a Red Bull 2025-ös üléséért folyó harcban, bár mostanában ismét erősebb formát mutat.

Kínában az általa kért vázcsere után Ricciardo a pontokért harcolt, amikor a futam felénél a biztonsági autó mögött Lance Stroll kiütötte, míg Miamiban a szombati sprintet a negyedik helyen kezdte meg és fejezte be idei első pontjaiért, keményen védekezve a 19 kör alatt nála gyorsabb autók ellen.

A csapatfőnök, Mekies, a Motorsport.comnak nyilatkozva elmondta, nem volt váratlan számukra ez a teljesítmény, mert Ricciardo már korábban is fejlődött, még ha eredményein ez nem is látszott: „Biztos vagyok benne, hogy nagy teher került le a válláról, mert ez neki a második hazai futama. Stílusosan szerezte ráadásul, szépen védekezett Sainz és Piastri ellen, fantasztikus pillanat volt.”

„Az igazat megvallva, már láttuk a javulás jeleit korábban, de nagyon nehéz volt ezt elmagyarázni mindenkinek. Szaúd-Arábiában jobb volt mint Bahreinben, Ausztráliában jobb volt mint Szaúd-Arábiában, Japánban jobb volt, mint Ausztráliában és Kínában jobb volt mint Japánban. Sok sok lépésben, de ez már érett és szerintem vannak még további lépések, amikkel a következő futamokra jobb autót adhatunk neki.”

Arra a kérdésre, hogy találtak-e konkrét okot Ricciardo küszködésére, Mekies úgy felelt: „Mondjuk úgy, hogy beazonosítottunk dolgokat, amikkel nem volt elégedett és amik eléggé lassították. Próbáltunk mindent megtenni, hogy ezeket a korlátokat eltöröljük és van még pár rubrika, amiket a következő hétvége alatt szeretnénk kipipálni.”

„A hatodik versenyre amúgy is hoztuk volna az új vázat, jó volt vele kipipálni Daniel problémáit és kicsit jobb helyzetbe hozni őt, mert Kínában és Miamiban azonnal fellendült a formája. Sokat jelent a csapatnak, hogy megértjük és ki tudjuk elemezni, mi történik a pilótákkal, még ha az adatokon nem is látszik. De továbbra is folyik annak feldolgozása, hogy mi zavarhatta őt korábban.”

Ricciardónak vasárnap sokkal nehezebb dolga volt, a Q1-ben a 18. helyen zuhant ki és végül egy DRS-vonatban, a 15. helyen ért célba. Mekies szerint ez a kilengés mutatja, mennyire könnyen ki lehet zúgni a szoros középmezőnyből, ha a legapróbb dolog félresikerül: „Egy hétvége minden aspektusát a legmagasabb szinten el kell találni, ha nem, azonnal kiesünk a Q1-ből.”

„A sprintidőmérőn és a sprinten fantasztikus teljesítményt nyújtottunk Daniellel, aztán a fő időmérőn kicsit kiestünk a gumik működési ablakából, egy kis hibánk volt ott és hirtelen kiestünk, ilyen a valóság. Ezt szeretem az autóversenyben. Tíz-tizenkét autó versenyez egymással, de nyilván hatalmas nyomás ez a csapaton.”

