Az RB a közös alkatrészek betiltásának következményeitől inti óva a Forma-1-et

Az F1 2026-tól új szabályrendszert vezet be és az egyik ötlet, ami felmerült, hogy leszámoljanak az olyan együttműködésekkel, ami a Red Bull és az RB, valamint a Ferrari és a Haas között létezik. A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown kifejezetten hangos az ügyben, szerinte a jelenlegi szabályok „már nem felelnek meg a célnak”, ha engedik a közös munkát, a közös tulajdont pedig kifejezetten ellenzi.

És míg a legfrissebb információk alapján a 2026-os szabályzat előzetes megbeszélésein valóban felmerült, hogy újra kell definiálni a „konstruktőr” fogalmát, az RB vezetői szerint veszélyes vizekre evez a sportág ezzel.

Szerintük a költségvetési plafon ellenére is komoly a különbség a nagyobb csapatok és a sereghajtók között, amit tovább növelhet, ha minden csapatot minden alkatrész megtervezésére kényszerítenek. Az RB vezérigazgatója, Peter Bayer szerint a Red Bullal való szövetségük hasznos elemei teszik lehetővé, hogy a középmezőnyben harcoljanak:

„Egyértelműen előnyös és ez szerintünk fontos. Ha ránézünk a mai rajtrácsra, tavaly a világbajnokságban a négy utolsó helyezett együtt kevesebb pontot szerzett, mint a hatodik, ha a hatodik pontjait hozzáadjuk, nincs annyi pontjuk, mint az ötödiknek.”

„Szóval szerintem a Forma-1-nek, mint sportágnak, komolyan el kéne gondolkodnia azon, hogy mit akar. Szerintem a szurkolók és mi mindannyian azt szeretnénk, ha nem csak két-három, hanem mind a tíz csapat szoros küzdelmet vívna. Ehhez viszont figyelembe kell venni a pénzügyi tényeket, márpedig ma tény, hogy egyik csapat sem jövedelmező, és minél lejjebb van valaki a ranglétrán, annál kevésbé az.”

A csapatfőnök, Laurent Mekies is Bayer megszólalását visszhangozta, arra utalva, hogy az ügyfélcsapatokra vonatkozó szabályzat változtatása gyengítené az eleve nem erős csapatokat: „Miért vannak szabályaink a közös alkatrészekről? Két okból: Az első, hogy szorosabb legyen a rajtrács. Peter példája elég jól demonstrálja ezt.”

„Már túl szoros lenne a rajtrács? Nekünk nem úgy tűnik, szerintünk az utolsó négyes eléggé le van maradva és csak hasznunk lesz belőle, ha hagyjuk őket felzárkózni. Szóval szerintünk épp az ellenkező irányba kellene menni, de ha nem akarunk ilyet ebbe a sportba, akkor nem probléma. Semmi nincs a szabályokban arról, hogy szorosnak kellene lennie a rajtrácsnak, vagy hogy mi a hasznos a sportnak.”

„A második szempont a fenntarthatóság és az üzleti modell. Ismét mondom, mindenki pénzt tesz ezekbe a vállalatokba és a Forma-1 fantasztikus helyzetben van. A szurkolók a csúcson, a nézőszám a csúcson, minden tökéletes, de még így is nagyon nehéz vele pénzt keresni.”

„Szóval pont most, ebben a remek pillanatban akarunk változtatni, bármi is történjen a következő négy, hat évben? Mi nem így látjuk. Óvatosnak kell lennünk és nem összekeverni a rövidtávú, egyes csapatokra vonatkozó aggályokat a sportág hosszútávú, fontos céljaival.”

Mekies azt is cáfolta, hogy az RB jogtalan előnyhöz jutna azzal, hogy a Red Bull egykori dolgozói szünet nélkül érkezhetnek hozzájuk: „Téves azt feltételezni, hogy a hozzánk érkezők esetében nincsen felmondási idő.”

„A szabályok tiszták. Nem lehet személyzeti átalakítással megkerülni a listás alkatrészekre vonatkozó szabályokat. Hogy lehetne ezt praktikusan megoldani? A felmondási időről nem döntünk, mi csak megyünk az FIA-hoz, letesszük a kártyáinkat az asztalra és elmondjuk, kit fogunk leigazolni.”

„Ebben az a szép, hogy amikor a Ferraritól, vagy a Mercedestől akarunk igazolni, akkor nem is kell törődnöm az FIA-val, de ha a Red Bulltól, akkor mehetek hozzájuk! Szóval megegyezünk arról, mi a megfelelő felmondási idő egyes embereknél, ez történik, az FIA-val és a saját belső szabályainkkal egyeztetve három-hat hónapot szoktunk várni.”

„Ennek az iróniája, ahogy mondtam, hogy ha más csapattól igazolunk, ha úgy egyezünk meg, akkor akár másnap is kezdhetne, és azok, akik kritizálnak... Ott is történnek dolgok, például volt egy csapatfőnök, aki egyik napról a másikra váltott csapatot. De mi ilyet a Red Bullal nem is engednénk meg magunknak. Mi tiszta lappal játszunk az FIA-val, szóval simán téves a velünk szembeni kritika.”

Verstappen mindeközben arról beszélt, hogy "tipikus", amit a rivális csapatok ellenük akarnak megjátszani.