Az összes F1-es rekord, melyet Verstappen még idén megdönthet

Verstappen most már akkora előnnyel rendelkezik a pontversenyben, hogy akár a soron következő Szingapúri Nagydíjon is világbajnokká koronázhatják. Miközben tavaly még a körmünket rágtuk, miközben ő és Lewis Hamilton az utolsó futamra azonos pontszámmal érkezett meg, idén már inkább csak az a kérdés, hogy mennyire lesz elsöprő Verstappen sikere.

A RaceFans a Red Bull versenyzőjének utóbbi időben látott dominanciáját figyelve összeszedte azokat az F1-es rekordokat, melyeket esetleg megdönthet az idei év végéig. Az első ezek közül az egy szezonban szerzett legtöbb pontra vonatkozik.

Ahhoz, hogy erre sor kerülhessen, Verstappennek a még idén szerezhető 164 pontból közel a felét el kell hoznia az utolsó hat futamon. Ez pedig nem is tűnik annyira lehetetlennek, ha megnézzük, hogy az utóbbi öt versenyen az elérhető 130-ból 127-et gyűjtött.

Ezt a rekordot egyébként jelenleg Hamilton tartja, aki 2019-ben összesen 413 egységet szerzett 21 futam alatt. Ezt kellene tehát felülmúlnia Verstappennek, aki jelenleg 335 ponttal rendelkezik. A számításhoz persze hozzá kell tenni, hogy idén egy versennyel többet rendeznek, illetve a három sprintfutam is 24 extra pontot hozzátesz az elérhető maximumhoz.

Még több F1 hír: A McLaren elárulta, mi a legnagyobb hátrányuk az Alpine-nal szemben

A második esetleges rekord Verstappen radarján a legnagyobb különbséggel aratott bajnoki győzelem lehet. Mióta 25 pontot osztanak egy nagydíjon elért sikerért, természetesen a különbségek is nagyobbá váltak.

2013-ban pedig Sebastian Vettel produkálta az eddigi legdominánsabb bajnoki győzelmet, hiszen abban az évben a nyári szünet után látott lenyűgöző sorozatának hála végül 155 ponttal tudta legyőzni Fernando Alonsót.

Verstappen jelenleg „csak” 116 pontos előnyben van, de megnézve az utóbbi időszak tendenciáját, amennyiben Leclerc vagy mondjuk Sergio Perez nem tud futamgyőzelmeket elvenni tőle, akkor könnyen lehet, hogy ezen a téren is új csúcsot látunk majd a Forma–1-ben.

A következő rekordról már külön cikkben is beszámoltunk, de azért érdemes lehet újból elővenni. Michael Schumacher 2004-ben, Vettel pedig 2013-ban összesen 13 győzelmet aratott, és ez mindmáig rekordnak számít egy éven belül. Verstappen most 11-nél jár, és még hat verseny van hátra.

Még több F1 hír: Krack szerint túl bonyolult a Forma-1-es rajtbüntetések rendszere

Elég könnyű kimatekozni, hogy elég neki csak a hátralévő viadalok felét megnyernie, és már akkor megszületik az egy szezonon belül szerzett diadalok új rekordja.

Persze ehhez szintén hozzá kell tenni, hogy Schumachernek például 2004-ben csak 18 verseny állt a rendelkezésére, ha viszont Verstappen a következő két futamot is behúzná, akkor összességében ő is 18 versenyből 13-at nyerne idén, tehát ilyen szempontból is meglehetne egyfajta rekordbeállítás.

Folytatván a listát, jön az egy szezonban elért legtöbb leggyorsabb kör rekordja. Ezt Schumacher és Kimi Räikkönen tartja tízzel. A németnek 2004-ben sikerült ezt elérnie, míg a finn 2005-ben és 2008-ban is eljutott addig, bár egyik évben sem ő lett a bajnok.

Verstappen jelenleg ötnél jár, ami viszont azt jelenti, hogy mind a hat hátralévő versenyen neki kéne megfutnia a futam leggyorsabb körét, ha új rekordot akar dönteni ezen a téren is. Ez azért nem tűnik annyira egyszerű feladatnak.

Ami szintén nem tűnik egyszerűnek, de talán nem is elérhetetlen, az Alberto Ascari és Vettel zsinórban aratott kilenc futamgyőzelme. Verstappen most ötnél tart, de nem is ez a leglényegesebb része ennek, hanem az, hogy milyen pozíciókból tudott nyerni.

Hiába rajtolt a hetedik, tizedik vagy 14. helyről, ő onnan is győzni tudott, ami azt mutatja, hogy a Red Bull autója valóban kezd a többieké fölé nőni, így amennyiben ez a tendencia folytatódik, akkor könnyen előfordulhat, hogy a holland mind a hat hátralévő nagydíjat behúzza.

Van azonban még egy fontosabb rekord, mely már idén nem lehet meg Verstappennek: a legkorábban elhódított bajnoki cím. Ez ugyanis Schumacher nevéhez fűződik, aki 2002-ben már augusztus előtt, egészen pontosan július 21-én lezárta az akkori kérdéseket, amikor a Francia Nagydíjon bajnokká koronázták. Ráadásul még hat verseny hátravolt az évből.

Ezt tehát már nem érheti el a Red Bull pilótája, de így is kinéz neki több megdöntésre váró rekord. Ilyen szempontból is kíváncsian várhatjuk tehát, miként alakul az F1-es idény hátralévő része.

A szakértő szerint Alonso érkezése okozhat gondokat az Astonnál