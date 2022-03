Az oroszok nem hagyják annyiban futamuk törlését: jogi lépéseket fontolgatnak

Az Orosz Nagydíjnak 2014 óta volt helye a programban. Miután azonban az országuk támadást indított Ukrajna ellen, a királykategória hamar eldöntötte, hogy lefújja a 2022-re tervezett viadalukat.

Nem sokkal később aztán az is hivatalossá vált, hogy a két fél között meglévő érvényes szerződésnek is lőttek, így pedig a következő években szinte biztos, hogy nem látogat el Oroszországba az F1.

„Természetesen már régóta dolgozunk az FIA-val és az F1-gyel, szóval beszéltünk a jelenlegi helyzetről, és hogy miként lehetne megoldani azt anélkül, hogy túl nagy krízist kreálnánk” – mondta Tyitov az orosz Match TV-nek.

Őt különösképpen az zavarja, hogy mindössze a lefújás előtt tíz órával értesítették őket a helyzetről. „Egyoldalú volt a döntéshozás – a mi helyzetünket nem fogadták el, és senki sem hallgatott meg. Ezek után nem is volt értelme a médián keresztül védeni a pozíciónkat.”

Tyitov és a Rosgonski ennek fényében viszont egyáltalán nem örül annak, ahogyan lezajlottak az események. „Nem árulhatok el részleteket, mert még mindig a folyamat közepén vagyunk. Csak annyit mondhatok, hogy az elején vis majorra hivatkozva bontottuk fel a megállapodást, ebből viszont végül egy egyoldalú döntés lett.”

„Bárhogyan is, most meg kell vizsgálni, hogy tehetünk-e jogi lépéseket. Nem könnyű ez, de ha kell, meg fogjuk lépni.” Egy dolog viszont már most biztos. A Rosgonski kifizette az idei futamrendezés jogdíjának egy részét, most pedig vissza szeretnék azt kapni.

„A Forma–1-nek vissza kell fizetnie, ha szeretnék, ha nem” – tette egyértelművé Tyitov. Úgy tűnik tehát, hogy az Orosz Nagydíj ügye egyelőre még nincs lezárva, és az F1-nek talán bíróságon is bizonyítania kell, hogy amit csináltak, az megfelelt a megállapodások minden betűjének.

