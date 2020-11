Az örökzöld Jégembernek még mindig helye van a mezőnyben

A portimaói rajtja és első köre Ayrton Senna híres 1993-as doningtoni első körét idézte meg, ezt pedig egy héttel később egy újabb remek teljesítmény követte, ráadásul a nézők őt szavazták meg a nap versenyzőjének is Imolában.

Ezen pillanatok megmutatják, hogy a Jégember még igenis tud tüzes lenni, és oda tudja tenni magát a versenypályán, ha a helyzet úgy hozza. Portugáliában ugyan még elmaradt számára a pontszerzés, hiszen a 11. hely lett az övé, de legutóbb már a kilencedik pozícióba hozta be az Alfáját.

Ez az eredmény pár nappal azok után érkezett, hogy biztossá vált Räikkonen maradása a következő szezonra is, ezzel pedig már a 19. évét fogja majd megkezdeni a Forma–1-ben, 20 évvel azok után, hogy bemutatkozott ugyanannál a csapatnál, csak akkor még Saubernek hívták azt.

Ugyan sok spekuláció zajlott a Ferrari fiatal tehetségeivel kapcsolatban, de elsősorban Antonio Giovinazzi helye forgott veszélyben, és sokan már majdnem biztosra vették, hogy Mick Schumacher, Callum Ilott vagy esetleg Robert Svarcman válthatja jövőre az olaszt.

Ha volt is bármilyen kétség afelől, hogy meg kellene-e tartani mindkét pilótát, akkor az imolai dupla pontszerzés talán most kicsit csillapította ezeket a hangokat. Räikkönen teljesítménye ráadásul még inkább figyelemre méltó, ha megnézzük, hogy milyen autó is van alatta.

Az Alfa Romeo teljesítménybeli hátránya egyértelműen szembeötlő, főleg az időmérőkön. Ezt támasztja alá az is, hogy a finnek eddig csupán háromszor sikerült idén kijutnia a Q1-ből, ráadásul ugyanennyiszer indult az utolsó rajtkockából is.

A versenyeken mutatott képességei azonban még két évtized után is hasonlóan élesek maradtak. Az időmérős nehézségek ellenére Räikkönen legrosszabb eredménye – ha nem vesszük bele a kiesést a szezonnyitón – egy 17. hely volt a Brit Nagydíjon, de ott is gondjai voltak az első szárnnyal.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

A finn elég gyakran tanyázott a középmezőny második felében, miközben próbált pontokat halászni a többiektől, és ironikus módon többször is jókat csatázott a korábbi ferraris csapattársával, Sebastian Vettellel.

41 évesen is Räikkönen eddig csak egyetlen komoly hibát vétett ebben az évben, az pedig az volt, amikor a Nürburgringen elnézett egy féktávot, majd felöklelte George Russell Williamsét. Ennek ellenére mégis a 12. helyen zárt, mindössze két másodperccel a 9. helyet megszerző Romain Grosjean mögött.

Az akkor kapott tíz másodperces időbüntetés nélkül elég nagy eséllyel szerezhetett volna további két pontot csapatának. Mugellóban például a kitartó oldalát mutatta meg a finn. Az első körös kakaskodás után sérült autóval még körhátrányba is került, de végül vissza tudta magát verekedni a pontzónába a piros zászlós megszakításoknak is köszönhetően.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Sok pilóta utal arra, hogy már elveszett a motivációja, amikor a csapatváltásról vagy a visszavonulásról esik szó. Feltehetjük azt a kérdést, hogy akkor mégis honnan jön Räikkönen motivációja, hiszen már nem fiatal, kétgyermekes apuka, ráadásul egy mezőny hátsó részébe tartozó alakulatnál versenyez jelenleg.

A szerződéshosszabbítás bejelentésekor a pilóta viszont a következőket mondta: „Rengeteg ismerős arc van még mindig itt azokból az időkből, amikor én 2001-ben debütáltam, és a csapat különleges atmoszférája ad nekem motivációt arra, hogy folytassam jövőre is, a 19. szezonomban.”

Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a saját korábbi elmondása szerint ez a sport „már inkább egy hobbi” számára, akkor talán érthető, hogy miért tekinthető ő a paddock egyik örökzöld figurájának. Hogy mikor akarja befejezni? Nem tudjuk. Amíg azonban így vezet, addig biztosak lehetünk benne, hogy az Alfa Romeo meg akarja majd tartani a Jégembert.

