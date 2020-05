Az örök kedvenc Magny-Cours nincs a Forma-1 opciói között

Számos rajongó dobta fel lehetséges alternatívaként a Francia Nagydíj korábbi helyszínét, ami sokak számára volt kedvenc. Egy különleges pálya, mely 2008 óta sajnálatos módon nem aktív a Forma-1-ben, és háttérbe vonult.

Az évek során számos olyan pletyka jelent meg a sajtóban, hogy Magny-Cours visszatérhet, de a rendezési jogot Paul Ricard kapta meg. A koronavírus miatt azonban több olyan európai helyszín neve is felvetődött, amik beugorhatnak.

Mugello, Imola, Hockenheim, Portimao... A Liberty Media elsősorban az európai futamokra koncentrálhat, de mint azt láthatjuk a Brit Nagydíj esetében is, nagyon bonyolult a helyzet, és nincs garancia arra, hogy Silverstone-ban lesz futam, vagy futamok, mivel a pálya két nagydíjról állapodott meg az amerikaikkal.

Magny-Cours abból a szempontból is megfelelne, hogy távolabb van a nagyobb városoktól, így a fertőzés esélye is alacsonyabb lenne. Serge Saulnier, a francia pálya igazgatója azonban a Formula Passion hasábjain tagadta, hogy bármilyen tervük is lenne arra vonatkozólag, hogy idén futamot rendezzenek a Forma-1-ben.

A főnök megerősítette, hogy Magny-Cours nem tartozik azon pályák közé, amik idén F1-es futamra jelentkeztek volna. Ez szomorú hír, mivel valóban egy nagyon élvezetes vonalvezetésről beszélhetünk, ami hiányozni fog.

