Az önmagával elégedett Giovinazzi szerint elpártolt az Alfa Romeótól a szerencse

Antonio Giovinazzi minden bizonnyal elveszíti majd az ülését a 2021-es Forma-1-es szezon után, mivel F1-es karrierjének 3. évében sem tudott az Alfa Romeo igazi vezérévé válni, és még mindig elhomályosítják a versenyen elért eredményei az év végén visszavonuló Kimi Räikkönen pontszerzései – a helyzetén pedig nem javít az sem, hogy bizonytalanságban tartják a jövőjét illetően.

„Én sem tudok többet, mint ti” – nyilatkozta Giovinazzi a The Race-nek arról, hogy áll a szerződése. „Én is hallottam a már hónapok óta keringő pletykákat, de ezek ellen semmit nem tudok tenni, arra akarok koncentrálni hogyan tarthatnám meg az ülésemet.”

„Mindent meg fogok tenni, a legrosszabb esetben máshol fogok versenyezni, de egyelőre a maradásra koncentrálok, nem én, hanem Fred (Vasseur) dönt, de persze pilótaként jó lenne tudni, hol leszel jövőre, mert akkor mentálisan jóval nyugodtabb tudsz lenni. Egyelőre csak élvezni akarom az év utolsó versenyeit, és majd meglátjuk, mi lesz jövőre.”

Giovinazzi idei kiemelkedő teljesítményei ismét az időmérőkön kell keresni, háromszor jutott be a Q3-ba, pontot azonban csak egyszer, a Monacói Nagydíjon szerzett, azonban a futamokon ismét vesztésre áll Räikkönennel szemben: azokon a versenyen, ahol mindketten célba értek, 8-6 az állás a finn javára.

Több alkalommal is az Alfa Romeo, a csapatfőnök Vasseur szerint sem tökéletes munkája miatt vesztegetett el lehetőségeket az olasz, Spanyolországban defektes gumit raktak fel az autójára, a kaotikus Orosz Nagydíjon rádió nélkül versenyzett, Monzában szabálytalanul engedték ki a kiállását követően, de ő is óriási lehetőséget dobott el a Magyar Nagydíjon a pontszerzésre, amikor átlépte a bokszutcai sebességhatárt.

„Amikor a mezőny elejéről rajtolsz, ott is akarsz maradni. Monzában és Zandvoortban is a 7. helyen voltunk, ha meg tudtuk volna tartani azokat a pozíciókat, teljesen máshogyan beszélnénk most azokról a versenyekről, de mindkétszer összeértem ugyanazzal a versenyzővel: Carlos Sainzcal. Szocsiban Schumacherrel értem össze, le kellett mennem a pályáról, majd beszorultam a Williamsek és a Haasok mögé, rengeteget veszítettem. Én ugyanaz a versenyző maradtam, a csapat sem változott, de a szerencse elpártolt tőlünk.”

Giovinazzi azonban a felemás szezonja ellenére is elégedett a saját munkájával:

„Őszintén, elégedett vagyok magammal. Minden egyes lépéssel, amit megtettem az első évről a másodikra, majd most a másodikról a harmadikra. Úgy érzem, még mindig tudok fejlődni, ami szerintem pozitív, mert azt mutatja, még nagyobb potenciál van bennem. Én elégedett vagyok a fejlődésemmel, Bahrein óta sokkal jobban érzem magamat az autóban, sikerült hozzáigazítani a vezetési stílusomhoz, jobb lett a versenytempóm, sokat tanultam a tavalyi évből.”

„Nem akarok még arra gondolni, hogy ezek lesznek az utolsó versenyeim a Forma-1-ben. Arra fogok koncentrálni, hogy legyen még egy évem arra, hogy fejlődjek, és hogy megmutassam, mire is vagyok képes” – zárta az olasz, aki minden bizonnyal az F1-en kívül is maradna a Ferrari kötelékében, és jó eséllyel pályázik majd a márka Le Mans projektjének egyik ülésére.