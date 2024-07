Az Olimpián is fel fog tűnni Lewis Hamilton

Az esemény július 26. és augusztus 11. között lesz megtartva Párizsban, a világ legjobb sportolói szeretnék majd ott a sport történelemkönyvébe írni nevüket. Mivel a Forma-1 július 29-én nyári szünetre vonul, Hamiltonnak bőven lesz szabadideje.

A 39 éves pilótának elég frusztráló az utolsó szezonja a Mercedesszel, mielőtt 2025-ben a Ferrarinál folytatja, jelenleg nyolcadik a bajnokságban csapattársa, George Russell mögött, aki a hétvégén Ausztriában második Forma-1-es győzelmét aratta.

Bár pozitív hangulatban érkezett Spielbergbe, miután Barcelonában legjobb idei eredményét érte el, Hamilton a negyedik helyét követően „sokkolónak” nevezte teljesítményét. Jól jöhet hát, hogy nem kell majd az autóversenyzéssel foglalkoznia, ehelyett jó barátját, a vívó Miles Chamley-Watsont fogja elkísérni, aki amerikai színekben versenyez.

A Sky Sports riportere, Ted Kravitz számolt be erről: „Lewis elmondta, ott lesz a párizsi Olimpián, szóval ha valaki megy a vívóversenyekre, akárhol is legyenek azok, én is akarok majd menni, Lewis ott lehet majd. Nem tudom, hogy a nagy lelátón lesz-e, de az biztos, hogy ott lesz, hogy támogassa barátját, Miles Chamley-Watsont.”

Bernie Ecclestone mindeközben elmondta, ő beszélte rá a Renault vezetését Flavio Briatore leigazolására.