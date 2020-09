Az Olasz Nagydíj után az F1 felülvizsgálja a Mercedes által meggátolt versenyformátumot

Az Olasz Nagydíj végtelenül érdekesen alakult, amelynek végén Pierre Gasly ünnepelhetett győzelmet Carlos Sainz és Lance Stroll előtt, míg Lewis Hamilton a 10 másodperces stop/go büntetése miatt bukta el a győzelmet – így a 2012-es Magyar Nagydíj óta először fordult elő, hogy a Mercedes, Red Bull, Ferrari hármas egyike sem képviselte csapatát a pódiumon.

Az izgalmas versenyt követően pedig az F1 úgy döntött, hogy felülvizsgálja a korábban már elutasított formátumot, a fordított rajtrácsos sprintversenyek ötletét. Az ötletet alapvetően az időmérők helyettesítésére vetették fel, amelyre néhány kiválasztott helyszínen került volna sor 2020-ban, a bevezetésre pedig egyhangú szavazásra lett volna szükség, a Mercedes viszont nem támogatta az elképzelést.

A Forma-1 sportigazgatója, Ross Brawn a verseny után írt cikkében azt írta, hogy Monzában is azt tervezték, hogy fordított rajtrácsos sprintversenyt futnak a normál kvalifikáció helyett 2020-ban.

Brawn azt is hozzátette, hogy a verseny megmutatta, mekkora izgalmakat tud okozni a megkeveredett állás, és az Olasz Nagydíj volt a tökéletes lehetőség arra, hogy felülvizsgálják ezt az ötletet a jövőre nézve.

Még több F1 hír: Ocon dühös volt a leintést követően

„Monza is jelölt volt a fordított rajtrácsos sprintverseny megtartására, ahol idén tesztelni szerettük volna a formátumot. Sajnos nem tudtuk tesztelni, de az FIA-val továbbra is dolgozunk ezen a koncepción, és ezt a munkát folytatni akarjuk a következő hónapokban is, hogy aztán a csapatokkal is tárgyaljunk erről 2021-re nézve.”

„Úgy gondoljuk, hogy a tegnapi verseny megmutatta, mekkora izgalmakat tud tartogatni a megkavarodott állás, és mivel az autók jövőre is ugyanolyanok maradnak, így a szurkolók hasonló drámát láthatnának Monzában jövőre is, mint amilyet idén láttak.”

„Természetesen egy sprintversenyre az istállók is másképp állítanák be a kocsijaikat. Most a Mercedes autója úgy volt beállítva, hogy fussák meg a leggyorsabb kört szombaton, aztán pedig az élről kontrollálják a versenyt. Ha tudták volna, hogy előzniük is kell majd, akkor megváltoztatták volna a hozzáállásukat.”

„A továbbiakban is ki fogunk értékelni új formátumokat, azzal a céllal, hogy javítsunk a show-n, de eközben végig megtartsuk a Forma-1 DNS-ét.”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

A Motorsport.com információi szerint a 2021-es versenyformátumokról a következő hetekben tárgyalhat egymással az F1, az FIA és a csapatok, ezen a megbeszélésen pedig a sprintversenyek ötlete is fel fog merülni.

Az azonban valószínűtlen, hogy a sprintversenyekre már idén is sor kerüljön, hiszen a 2020-ra szóló szabálymódosításhoz egyhangú szavazásra lenne szükség, míg az új Concorde-egyezmény szerint 2021-ben már csak „szuper többség” kell.

A szuper többség eléréséhez 28 szavazatra van szükség a 30-ból, amelyből 10 szavazat a Forma-1-é, 10 az FIA-é, míg a csapatok 1-1 szavazattal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az FIA és a Forma-1 támogatása esetén „csak” 8 csapatnak kellene támogatnia a sprintversenyek bevezetésének ötletét 2021-re.

A Ferrari új festéssel készül…

Az F1 a második bahreini futamon az „ovál” vonalvezetést fogja használni decemberben, amelyet még nem láthattunk a formulaautózás királykategóriájában. Most egy onboard felvételen megnézhetitek, hogyan fest egy kör az „oválon” az Assetto Corsában.