Az ok, amiért támadhatatlanná válhat a Racing Point, de nincs "B" tervük, ha az FIA másképpen dönt

A Renault F1 Team már kétszer is óvott a Racing Point fékvezetékei miatt, de ez várható volt. Az FIA már előre jelezte, hogy a francia valószínűleg a Magyar Nagydíjat követően is óvást fognak tenni, mivel az RP nem változtatott az autóján.

Mindkét csapatnak megvan erre a joga, és a döntés csak hetek múlva várható. Az sem kizárt, hogy a fellebbviteli bíróság elé viszik az ügyet, ha a Racing Point, vagy a Renault nem lesz elégedett az ítélettel.

Az RP jobb helyzetben lehet, mivel korábban is egyeztettek az FIA-val, akik tudtak az autó részleteiről. A csapat többször is elmagyarázta, hogy noha vannak olyan alkatrészek, amiket a Mercedestől vásároltak, az teljes mértékben a szabályokon belül történt.

Az FIA már megkezdte a vizsgálatot, és az összes érintett szakemberrel interjút készített a Racing Point főhadiszállásán, ahol a számítógépes rendszereknek köszönhetően minden terv elérhető, egészen az első vonalhúzástól, így azt is tudni, hogy azokat a vonalakat ki húzta meg, és így tovább.

Emiatt sem tart a Racing Point attól, hogy a Renault-nak adnának igazat, mert a saját szellemi tulajdonukról van szó, hiába vannak olyan elemek, amiket vásároltak, vagy amiknek a tervezését a Mercedes tavalyi autója ihlette.

„Lehetetlen, hogy illegálisak legyenek.” - mondta Szafnauer a fékvezetékekről. „Csak , hogy tudják, a fékvezetékek tervezése és elkészítése sokáig tart, ezek nagyon bonyolult dolgok. 886 egyedi rajzunk van a fékvezetékeinkhez.”

A Racing Point főnöke ragaszkodott ahhoz, hogy a csapatnak nincs „B” terve, mivel nem rendelkeznek alternatívával. Ez pedig igen nagy gondot jelenthet, ha az FIA szabálytalannak minősíti a fékvezetékeket, ami egy érdekes helyzetet teremthet.

Szafnauer azt mondta, elsősorban amiatt nem rendelkeznek egy másik megoldással, mert amit használnak, az szabályos. Emiatt nem is aggódnak. „Semmiféle aggodalomról nincs szó. A fékvezetékeink legálisak, és az elmúlt hétvégén, valamint most is használtuk őket, és azokat újra használni fogjuk Silverstone-ban.”

A csapat szakembere némileg csalódott amiatt, hogy várniuk kell, és hivatalosan három hetet kaptak a bizonyítékok összegyűjtésére a Stájer Nagydíj után. Várhatóan a Brit Nagydíj előtti héten kerül sor a meghallgatásra.

„Az egyetlen ok, amiért kissé frusztrált lehetsz, valószínűleg az, hogy minden információval rendelkezem arról, hogy hogyan terveztük és fejlesztettük ezeket. A világ többi részének pedig ez nincs meg, mert azokat még hoztuk nyilvánosságra a bírák részéről. Az FIA-val megtettük ezt, és meg voltak győződve arról, hogy amit tettünk, az teljesen szabályos.”

„Az igazságszolgáltatási rendszer azonban nem így működik. A bíráknak jogaik vannak a szabályokkal, amiket használhatnak. Szóval most őket is informálnunk kell. Ez csak egy kis időbe telik, mert amikor az FIA megkeresett bennünket a vizsgálat miatt, hogy hogyan terveztük és fejlesztettük az autót, két napot töltöttek el a gyárban, interjúkat készítettek, áttekintették a tervezési és fejlesztési folyamatot a szélcsatornában, valamint a CFD-ben végzett tevékenységeket is megnézték, hogy hogyan jutottunk el ide, és elégedettek voltak.”

„A bírákkal ezt nem teheted meg. Adatokat kell eljuttatnod hozzájuk, majd a szavakat papírra kell vetned, és a rajzokat el kell magyaráznod, hogy mit is csináltál. Ez kicsit tovább tart. Emiatt vagyok csalódott, hogy tudom, mit tettünk, és miért legális az, amit használunk. Nem volt szó kiskapuról vagy hasonlóról.”

„Csak frusztráló, amikor tudom, hogy legális az autónk, és felteszem a kérdést, mi történik, ha veszítesz? Ez bosszantó.”

