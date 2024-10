„Az nagyon rosszul érintette” – a Sainz-futam, amely ébresztőt fújt Leclerc-nek

A tavalyi évben 22-ből 21 versenyt tudott nyerni a Red Bull, és Szingapúr volt az egyetlen helyszín, ahol nem őket intették le győztesként. Sainz második Forma–1-es győzelme igen emlékezetesre sikeredett, hiszen pole-t szerzett, majd pedig nagyszerűen menedzselte a futamot a forró és párás körülmények között.

Leclerc eközben a harmadik helyről kezdte a viadalt, a rajtnál feljött másodiknak, de végül csak a negyedik pozícióban intették le. Clear, aki már 2019 óta dolgozik együtt Leclerc-rel, most az F1 Nation podcastben beszélt arról, ennek a hétvégének a csalódása miként hatott a pilótára.

„Szerintem jól reagált egy nagyon erős csapattársra. Régóta beszélünk már Carlos kvalitásairól, és az időmérőkön talán nem tud olyan tempót mutatni, mint Charles, de ha megnézzük a tavalyi szingapúri futamot, akkor elmondható, hogy az érzékenyen érintette őt. Az egy olyan verseny volt, ahol Charles favoritnak érezhette magát.”

„Általában sok önbizalommal érkezik meg oda, de az, hogy Carlos elcsente a győzelmet az orra elől, nagyon rosszul érintette őt. Mindez szerintem arra sarkallta őt, hogy még inkább odafigyeljen a vasárnapra. Nem arról van szó, hogy korábban nem ezt tette, de kicsit átállhat arról a mentalitásról, hogy »oké, csak a lehető legjobb időmérős autóra van szükségünk, aztán vasárnap lesz, ami lesz«.”

„Most már szerintem sokkal jobb az összhang Charles, az autó és a csapat között.” Azzal Clear is tisztában van, hogy Leclerc-t mindig is egyfajta időmérős specialistának tartották, de a brit úgy látja, idén a versenyek menedzselése terén is sokat fejlődött.

„Az emberek két-három éve azt mondogatták nekem, hogy »igen, de a versenyen közel sem olyan jó, mint az időmérő edzésen«. Ez viszont nem fair megállapítás. Egyszerűen csak arról van szó, hogy nagyon-nagyon jó a kvalifikáción.”

Leclerc pedig a nyári szünetről visszatérve valóban új fokozatba kapcsolt, hiszen sorra szállítja az erős eredményeket a Ferrarinak, és az általában kiemelkedő időmérős tempója mellett a versenyeken is egyre érettebben vezet, miközben a gumikezelés terén is sokat fejlődött, amihez persze az SF-24-es javulása is hozzájárult.

Clear a podcast során egyébként arról is beszélt, hogy Leclerc már készen áll a világbajnoki cím megnyerésére, de ehhez a Ferrarinak is fel kell nőnie hozzá.