Az IndyCar-pilóta is esélyes az Audi 2025-ös ülésére! – német sajtó

Az már korábban eldőlt, hogy a 2026-tól már Audi néven induló Sauber csapatának egyik pilótája a 2025-ös és a 2026-os szezonban a tapasztalt Nico Hülkenberg lesz, a másik helyre pedig Carlos Sainz Jr.-t nézte ki az alakulat.

Azonban Sainz nem őket, hanem a Williamst választotta, így kérdéses, hogy kit választanak a másik ülésre a német márkánál, egyes feltételezések szerint pedig „kockázatot” is vállalhat a Mattia Binotto vezette alakulat Hülkenberg mellé.

Éppen ezért nem tartja biztosnak a nemzetközi sajtó azt, hogy Valtteri Bottas lesz az istálló másik pilótája, mellette pedig akár Mick Schumacher, az F2-es pilóta Gabriel Bortoleto, vagy ha nem kap ülést a Red Bull-csoportban, akkor Liam Lawson is opció lehet a német márka számára.

A német Auto Motor und Sport szerint pedig mellettük a kétszeres IndyCar-bajnok Alex Palou is egy „külső” jelölt lehet Hülkenberg mellé – a spanyol pilóta a McLarennel többször is tesztelhetett már F1-es autót, sőt szabadedzésen is feltűnt, idén pedig 49 pontos előnnyel vezeti az amerikai széria pontversenyét Will Power előtt.

A 27 éves versenyzőnek pedig nemcsak formulaautós tapasztalata van: idén debütált Le Mans-ban a Cadillackel, és bár csak a hypercar kategória 14. helyén végeztek, a csapatában rögtön ő volt a leggyorsabb.

