Az IndyCar-pilóta egy álma vált valóra azzal, hogy vezethette a McLaren autóját Barcelonában

A 25 éves spanyol versenyző három nappal az IndyCar szezonzáró győzelme után ült be a 2021-es McLaren pilótafülkéjébe. Az elmúlt három évben az IndyCar-ban versenyzett, három győzelemmel, hét dobogós helyezéssel és két pole pozícióval megnyerte a 2021-es bajnoki címet.

„Igazán különleges. Kisgyerekkorom óta ez volt az álmom. Nem gondoltam, hogy valaha is lehetőségem lesz F1-es autót vezetni, így az, hogy most lehetőségem van vezetni egyet, igazán különleges. Ráadásul az, hogy itthon vezethetem, kétszeresen is különlegessé teszi" – mondta a McLaren oldalának.

„Úgy nőttem fel, hogy apámmal együtt jártunk erre a pályára és a tesztnapokra, így az, hogy egy F1-es autót vezethettem Barcelonában, nagyon különleges. Volt szerencsém Európában, Japánban és az Egyesült Államokban is versenyezni, de nagyszerű visszatérni Európába és tanulni egy F1-es csapattól. Annyi mindent tanulhatok, és alig várom, hogy folytassam."

Első F1-es tesztjére önbizalommal telve érkezett, bár kevés fogalma volt arról, hogy valójában mire számíthat, és kifejtette, hogy semmilyen felkészülés nem teljesített az F1-es autó vezetésével kapcsolatban.

Még több F1 hír: Vettel nagyon önkritikusan nyilatkozott a visszavonulása kapcsán

„Próbáltam felkészülni, amennyire csak lehetett, ugyanakkor nem hiszem, hogy fel tudtam volna készülni erre anélkül, hogy korábban autót vezettem volna, de most már tudom, mit kell tennem a felkészüléshez. Csak jól akartam érezni magam, és minden pillanatot megragadni” – mondta.

Palou megosztotta a tesztelési feladatokat Pato O'Warddal, a duó összesen 1242,2 km-t és 267 kört tett meg, és hosszú és rövid etapokat futott.

Arra a kérdésre, hogy mi lepte meg a legjobban az autó vezetésével kapcsolatban, azt mondta: „Minden! Talán a tapadás szintje és az autó általános képességei - hogy ilyen későn tudok fékezni, és még mindig elképesztő az egyensúlya a kanyarokban. Az autó szupergyors, és persze lenyűgöz, hogy ezek az autók milyen gyorsan tudnak menni, de az ember valahogy hozzászokik ehhez.”

„A tapadás szintje azonban még 100 kör után is azt mondaná a testem minden egyes alkalommal, amikor közeledek egy kanyarhoz, hogy 'nem, nem, nem, nem, nem lehet' - de meg lehet csinálni, sőt. Teljesítmény szempontjából őrület - a teljesítmény, a tapadás és a leszorítóerő őrületes. Az F1-ben van szervokormányunk, az INDYCAR-ban viszont nincs, ami nagy különbség” – tette hozzá.

„Mindkettő fizikailag megterhelő, de más-más módon. Egy F1-es autóban több az erő a nyakban és a g-erőkben, de könnyebb a karoknak. Az IndyCar-ban a karokat nagyon megterheli, de a nyaknak könnyebb. Az F1-es autókon őrületes mennyiségű részlet van. Szóval kezdetben csak arról szólt, hogy megbarátkozzunk a sebességgel és a leszorítóerővel” – zárta.

Megvan, hogy ki lesz az AlphaTauri egyik pilótája 2023-ban – hivatalos!