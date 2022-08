Az IndyCar kapuja nyitva áll Vettel előtt, ha folytatná a versenyzést

Sebastian Vettel a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt jelentette be, hogy az idei szezon végén távozik a száguldó cirkuszból. Döntését azzal indokolta, hogy szeretne több időt tölteni a családjával és számára fontos ügyekkel foglalkozni.

Az persze egyelőre közel sem biztos, hogy a német pilóta teljesen visszavonul a versenyzéstől, az IndyCarban szereplő Graham Rahal pedig tárt karokkal várná az észak-amerikai versenysorozatban.

„Bármikor nyitva áll az ajtó számára, ha ki akarja próbálni magát, biztosan megtalálnánk a módját annak, hogy erre lehetőség nyíljon“ - mondta Rahal a The Race-nek. Az amerikai versenyző a Rahal Letterman Lanigan Racing csapatát erősíti, amelynek tulajdonosa édesapja, a korábbi Indy500-győztes Bobby Rahal.

„Akárcsak Grosjean, úgy hiszem, hogy Seb is sokkal nyugodtabb környezetre lelne az IndyCarban és azt hiszem, versenyképesebb is lenne. Egy olyan srác, mint ő, biztosan nem elégedett azzal, hogy a pontszerző helyeken kívül csatázik a Forma-1-ben. A csapatunk egyébként is gondolkozik egy negyedik autó bevetésén“ - tette hozzá Rahal.

„Ha nem is akar teljes munkaidőben versenyezni, de kipróbálná magát, biztosan megteheti“ - fogalmazott az IndyCar-versenyző.

Vettel eleinte „irritálta az embereket” a Ferrarinál

