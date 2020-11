Az imolai fiaskó után változások jöhetnek a biztonsági autós fázisokban

Hat versenyző indulhatott el visszavenni a körét a biztonsági autó mögül, miközben Imolában még pályabírók takarították el George Russell balesetének nyomait. Egyikük, Sebastian Vettel szerint „nagyon veszélyes” közelségbe kerültek.

A RaceFansnek nyilatkozó Michael Masi szerint a csapatokat és a pilótákat is új eljárásokról értesítették annak fényében, ami Imolában történt: „Már meg is változtattuk, hogy hogyan intézzük a körvisszavételi procedúrát, ezt a csapatok vezetőivel és a pilótákkal is megbeszéltük, de arra is figyelmeztettem őket, hogy ezek alapján egy-két körrel hosszabb lehet a biztonsági autós fázis.”

„Ez csak egyike azoknak a részeknek, amit mindenki elfogadott. A csapatfőnökökkel és a pilótákkal is tartalmas megbeszélés folyt Törökországban és a jelenlegi szabályok mellett elsősorban az eljáráson és annak a szabályzatban való kivetülésén kellett változtatnunk.”

A pályabírák biztonsága miatt aggályok vetődtek fel Törökországban is, ahol az esős időmérő második szakaszát úgy indították útjára, hogy a bírák még a nyolcas kanyarban kicsúszó Nicholas Latifi autóját mentették.

Bár Masi korábban azt mondta, nem látta a problémát és szerinte volt elég idő arra, hogy a daru elvonuljon, a RaceFans kérdésére már elismerte, hogy a megoldás nem volt ideális: „Hazudnék, ha azt mondanám, ez így volt rendjén, de az adott körülmények között a lehető legjobb megoldást kell választanunk.”

„Mivel ez még csak a kivezető kör volt, meghosszabbítottuk a dupla sárga zászlós zónát a hetes kanyar elejéig, hogy mindenkit megfelelően figyelmeztessünk. Ráadásul, ahogy mondtam, mivel ezek még csak kivezető körök voltak, semmi oka nem volt a versenyzőknek, hogy ezen a részen gyorsan menjenek.”

Az esetek miatt többen kritizálták a versenyirányítást, szerintük ők csak abban érdekeltek, hogy „menjen a show”, de Masi ezt kategorikusan cáfolta: „Semmi ilyenről szó sincs. Pont.” Emellett azt is tisztázta, hogy a pályabíróknak elegendő időt kell adni, hogy biztonságossá tegyék a balesetek helyszínét:

„Minden futam előtt találkozunk a pályagondnokokkal szerdán. Tavaly és idén is azt mondtam, ha még egy kört rá kell húzni a biztonsági autós fázisra, vagy ötöt a biztonság érdekében, akkor tegyük azt.”

„Sokkal jobban szeretem, ha a marsallok nyugodtan lélegezhetnek, mielőtt reagálnak, mint mondjuk tíz éve volt. Az idők és az információáramlás változott. Nincs okunk rohanni. Végezze el mindenki rendesen a dolgát, és ahogy mindig mondom, minden nap tanulunk valamit.”

