Az ifjú Lewis Hamiltont látta Verstappen hibájában a volt Forma-1-pilóta

A Török Nagydíj egyesek szerint megmutatta a különbséget a végig higgadt Lewis Hamilton és a néha még talán manapság is túl vakmerő Max Verstappen között is. A volt Forma-1-es pilóta, Jolyon Palmer is így gondolja, de szerinte ez nem feltétlenül baj.

Verstappen hétvégéje Törökországban egyáltalán nem a vártnak megfelelően sikeredett. Egészen a Q3-ig ő uralta az Istanbul Parkot, de a pole végül Lance Strollé lett. Gyenge rajtja és Sebastian Vettel mögé való beragadása után Palmer szerint már látszott rajta, hogy ideges, ez pedig egy hibában csúcsosodott ki:

„Tudta, hogy amint esélye nyílik rá, el kell mennie Perez mellett, de egy kicsit túl sok kockázatot vállalt. Ilyesmi hibákba csúszott bele Hamilton is még a McLarennél, ma már kamatoztatja ezt a tapasztalatot. Ha Verstappen kicsit óvatosabb, akkor magától is elkapta volna Perezt.” – írja a Forma-1 hivatalos weboldalán megjelent elemzésében.

Palmer szerint azonban így se lett volna biztos Verstappen sikere: „Még, ha nem is pördül meg, akkor sem biztos, hogy nyerhetett volna, mert Perez és Hamilton is nagyon jól bántak a gumikkal. Mindenesetre ez így is egy nagy esély volt neki a győzelemre és a tény, hogy nem sikerült, neki és a csapatnak is fájhat.”

