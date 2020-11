Az idősebb Verstappen is beszélt arról, milyen csapattársat szeretne fiának

Eléggé úgy tűnik, Alex Albon napjai a Red Bullnál meg vannak számlálva, annak ellenére, hogy Helmut Marko tanácsadó Imola után azt mondta, adnak még neki időt. A paddock egyre több tagja gondolja úgy, hogy a thai egyre közelebb van a milton keynesi csapat kijáratához.

Mindezt annak ellenére, hogy amúgy sokak szerint egy jó pilóta – kár, hogy az eredményei ezt nem feltétlenül tükrözik. Amikor igazából számított volna Imolában, akkor nem hogy megelőzte Sergio Perez, utána Albon meg is pördült – a mexikói, aki a helyére áhítozik, biztosan elmosolyodott ennek láttán, ahogy a TV előtt Nico Hülkenberg is.

Még több F1 hír: McLaren: nem tudjuk majd teljes mértékben kihasználni a Mercedes motor lehetőségeit

Nem kétséges, hogy ők ketten az esélyesek Albon váltására, amennyiben a Red Bull Racing nem szavaz bizalmat Albonnak. Hülkenberg előnyére válhat, hogy Perezzel szemben hajlamosabb elfogadni a másodpilóta szerepét, emellett már Max Verstappen is letette mellette a voksát – most apja is megszólalt az ügyben.

„A kérdés három pilóta között nyitott: Albon, Hülkenberg és Perez. Én támogatnám a fiam választását.” – mondta az expilóta a Ziggo Sportnak annak tudatában, hogy ő a német mellett döntene.

„Egyelőre Albon nem teljesít túl jól, Maxnak pedig egy erős csapattárs kell. A vasárnapi futam is máshogy alakulhatott volna, talán ha Hamiltonnak egy másik Red Bull is lohol a nyomában, akkor korábban kellett volna kiállnia és az megkeverte volna a kártyákat.”

Az idősebb Verstappen azonban nem csak a vasárnapi futamra érti ezt: „Egy jó csapattárssal hasznosabb információkhoz juthatnak a szabadedzéseken. A vb-cím? Erre minden évben gondolunk, de ehhez jobb autó és jobb erőforrás is kell.”

„Lesz jövőre új motor, ami jobb lesz, mint a mostani, de a többiek sem állnak majd meg. Nehéz szezonunk volt, Max négyszer is nullázott, de közeledünk. Remélhetőleg jövőre olyan Red Bullunk lesz, amivel komolyan küzdhetünk a bajnoki címért.”

Ajánlott videó: