Az idősebb Sainz szerint emiatt lehet jó a Leclerc-Sainz duó a Ferrarinál

Hamarosan új párosa lesz a Ferrarinak, miután Sebastian Vettel az év végén távozik az olaszoktól. A német 2015-ben csatlakozott a legendás alakulathoz, de úgy tűnik, nem tudja beteljesíteni az álmát, vagyis bajnoki címet nyerni a Ferrarival.

Egy esélye azonban még maradt, az idei szezon, majd azt követően Carlos Sainz Jr. veszi át a helyét, akit sokan már most másodszámúnak tartanak. A spanyol nem ért egyet ezekkel a véleményekkel és úgy fogalmazott, hogy semmi hasonló nincs a szerződésében.

Carlos Sainz Jr. édesapja, aki még mindig aktív versenyző és egy igazi legenda a motorsportban, jó véleménnyel van a Leclerc-Sainz duóról, függetlenül attól, hogy a páros még egyetlen egy futamot sem teljesített egymás mellett.

„Carlos nagyon tehetséges és fiatal, de már kellő tapasztalattal rendelkezik. Csakúgy, mint Charles. Látván őket, csak egy dologra gondolnak, a győzelemre. A Ferrari jól csinálta, hogy rájuk fogadott.” - mondta Sainz a La Repubblica hasábjain.

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„És ha a gyerekek közösen dolgoznak egymás mellett, akkor meg is fogják csinálni.” - idézte a Formula Passion Sainz nyilatkozatát. A versenyző és a családja már korábban elkezdett tárgyalni a Ferrarival, így a szerződés nem egyik pillanatról a másikra született meg.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a múlt hónapban aláírt szerződés meglepetést volt. Egy beszélgetés nem egyik napról a másikra zajlik.” - mondta korábban Sainz. „Természetesen figyelemmel követem a nagydíjakat, de nem látogatok ki a helyszínekre. Egy édesapának tudnia kell, hogy mikor kell visszalépnie egyet. Ez az ő világa, és ez csak róla szól, a versenyekről, a pályákról. „

„Gyerekként tetszett neki a gokartozás, és remekül szórakozott, majd 9-10 évesen a fejébe vette, hogy ezt komolyabban akarja csinálni. A családi környezet segített neki ebben, de nem kényszerítettem rá, hogy versenyző legyen.”

Sainz szerint a fia mindig is egy eltökélt sportoló volt, aki tudta, hogy mit akar csinálni, de közben nyugodt is. „Megvan a személyisége is ehhez. Valójában egy másik utat akart magának: az F1 és a rali két külön világ. Ez nem olyan, mint a Villeneuve, a Hill és a Rosberg-család. Más utat választott. Természetesen egy nap ezt még jobban szeretné csinálni, mint Fernando Alonso, bár attól tartok, hogy nem lesz könnyű dolga.

