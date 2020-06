Az FIA világtanácsa elfogadta a Forma-1 COVID-19-re vonatkozó szabályait

Ehhez kapcsolódóan tovább finomították a jövőbeli szezonok szabályait, mivel az FIA, az F1 és a csapatok további módokon szeretnék a költségeket kordában tartani. A rajtrácsprocedúra, a versenyek felfüggesztése és újraindítása, illetve a díjátadó ceremóniák is úgy lettek módosítva, hogy a koronavírus miatti protokollt figyelembe vegyék.

A csapatok kijárási tilalmának a módját is megváltoztatták, hogy egybeessen a távolságtartási ajánlások szabályainak és a Pirelli kérését is elfogadták, azaz a gumiválasztások a még ma is képlékeny naptár miatt egységesek lesznek.

Az FIA a 2020-as szabályváltozásokat a következőképpen körvonalazta:

A versenybírák távmunkából dolgozhatnak, hacsak kivételes körülmények nem kívánják az ellenkezőjét.

A csapatok kijárási tilalmának periódusát módosították a távolságtartás könnyebb betartása érdekében.

A gumiválasztások szabályzásában is módosításokat végeztek, hogy az FIA és a Pirelli rugalmasabban tudják munkájukat végezni.

A rajtrácson egyszerre tartózkodó csapattagok száma korlátozásra került.

Egyes versenyprocedúrák (rajt, újraindítás, stb.) módosításra kerültek.

A díjátadó ceremóniák meghatározása a nyílt és zárt események részére a COVID-19-korlátozásoknak megfelelően.

A 2020-as és 21-es technikai szabályzatokban szintén „igazítások és finomítások történtek” a múlt hónapban bemutatott hitelesített komponensek területén, amelyek meghatározzák, egy autó mely alkatrészei vannak „befagyasztva”, és pontosítják a zsetonrendszer működését.

Emellett a „részleges töltöttség melletti üzemanyagáramlással” kapcsolatos új szabály is került a szabálykönyvbe, mivel az FIA le akar csapni az ezzel trükközőkre. 2021-re az aerodinamikai tesztek korlátozásában és a versenyszabályzatban vannak változások.

Két érdekes újdonsága lehet ezeknek: az egyik korlátozza, hogy egy csapat egy szoftver hány verzióját használhatja évente, a másik pedig az évente elfogadható üzemanyagösszetételek és motorolajok számát limitálja.

